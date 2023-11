i Autor: AP ATP Finals 2023 PREMIE Nagrody pieniężne: Gigantyczna pula nagród w ATP Finals w Turynie!

Novak Djoković i Jannik Sinner walczą w finale ATP Finals 2023 w Turynie. To kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Grała w nich ósemka najlepszych tenisistów na świecie. Na placu boju zostało już tylko dwóch. Premie w ATP Finals są gigantyczne wrażenie, pula nagród w Turynie jest ogromna. Hubert Hurkacz na ostatniej prostej przegrał niestety wyścig o prestiżowe finały, ale jako pierwszy rezerwowy za samą tylko obecność i bycie do dyspozycji zarobi... 152,5 tys. dolarów czyli ok. 633 tys. złotych! Niepokonany w fazie grupowej mistrz dostanie... ponad 4,8 mln dolarów! Sprawdź premie w ATP Finals 2023.