Boris Becker i Agnieszka Radwańska o Idze Świątek przed igrzyskami! Co największym wyzwaniem dla Polki?

"Super Express:" - Co będzie dla Igi Świątek największym wyzwaniem na igrzyskach w Paryżu? Presja?

Agnieszka Radwańska: - Myślę, że tak. Iga niedawno tu wygrała, do tego to jej ulubione miejsce. Jest oczywiście największą faworytką, ale to igrzyska, a one są raz na cztery lata. Dlatego presja jest większa niż na innych turniejach. O poziom jej gry nie trzeba się martwić, a fizycznie będzie przygotowana w stu procentach. Szczególnie, że jej występ na Wimbledonie nie był długi, a dzięki temu miała trochę więcej czasu na odpoczynek, zmianę nawierzchni i spokojne przygotowania. Terminarz jest bardzo napięty. Dlatego każdy dzień ma znaczenie.

Boris Becker: - Iga w tym sezonie na mączce prezentowała zupełnie inny poziom niż jej rywalki. Była poza ich zasięgiem. Pamiętajmy jednak o tym, że tenisiści muszą sobie radzić z niesamowicie wyczerpującym terminarzem. Igrzyska są między Wimbledonem a US Open, a wcześniej był Roland Garros. Te wszystkie zmiany nawierzchni... A do tego Iga wygrywa tak dużo meczów, że praktycznie musiała grać non stop. Nie wiem, jak ci młodzi zawodnicy są w stanie radzić sobie z tym wszystkim fizycznie i mentalnie. Ja i Agnieszka przeżyliśmy to i pamiętam, że sezony, w których były igrzyska, były najtrudniejsze. Reprezentujesz swój kraj i dajesz z siebie wszystko, żeby zdobyć medal, ale to naprawdę trudne. Zawodnicy w wielu innych dyscyplinach mogą skupić się wyłącznie na igrzyskach. Ale nie tenisiści. Dla nich terminarz jest po prostu brutalny i aż im współczuję.

- To już drugie igrzyska Igi Świątek. Doświadczenie z pierwszych będzie dużym atutem?

A. Radwańska: - Tak. Była już w Tokio i myślę, że to doświadczenie jej pomoże. Od tamtych igrzysk wygrała kolejnych kilka Szlemów, więc myślę, że jest już zupełnie inną, dużo bardziej dojrzałą zawodniczką. Wierzę, że pokaże to na korcie. Nabrała pewności siebie.

B. Becker: - To, że zagra na swoich drugich igrzyskach powinno być dużym atutem. W Tokio poznała już tę specyficzną atmosferę, a takie doświadczenie jest zawsze bardzo ważne. Za drugim razem masz szansę wyciągnąć wnioski i zrobić to lepiej.

