Co za słowa o Idze Świątek! Słynny tenisista w ekstazie, nazwał ją królową!

Iga Świątek pokonała Francuzkę Leolię Jeanjean 6:1, 6:2, awansując do 2. rundy Roland Garros. To już 13. zwycięstwo z rzędu rozpędzonej Polki, która przed paryskim Szlemem wygrała turnieje w Madrycie i w Rzymie. Liderka rankingu jest również niepokonana na kortach French Open od 15 spotkań. Zachwycony grą Igi Świątek jest Alex Corretja, były hiszpański tenisista.

Iga Świątek zachwyciła znanego eksperta! Piękne słowa o Polce

- Iga porusza się na korcie wyjątkowo dobrze, tak jakby latała! - zachwyca się Alex Corretja na antenie Eurosportu. - Jej bekhend jest bardzo głęboki i znacznie poprawiła swój forehand. Jej drugi serwis również jest inny niż wcześniej, jest bardziej stabilny, do tego wywiera dużą presję na returnie, co nigdy nie jest łatwe dla przeciwniczki. Bardzo trudno jest grać przeciwko Idze. Wydaje się bardzo skupiona. Myślę, że teraz jest bardziej stabilna, spokojna i pewna siebie. Była bardzo młoda, kiedy wygrała tutaj po raz pierwszy i potrzebowała czasu, aby zrozumieć, jak być numerem jeden i zobaczyć, co musi poprawić. Myślę, że radzi sobie świetnie. Mógłbym powiedzieć, że zaczęła być Królową Mączki! - dodał Hiszpan.

Japonka Naomi Osaka, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie Roland Garros, to była liderka rankingu WTA i czterokrotna mistrzyni Szlemów (po razy wygrała US Open i Australian Open). Teraz odbudowuje karierę po problemach z depresją i długiej przerwie, w czasie której urodziła dziecko. Z Polką bardzo się lubi. Panie zostały dobrymi koleżankami, gdy 18-letnia Iga zaczynała się dopiero rozpychać łokciami w seniorskim tourze, a Naomi była wielką gwiazdą. Ostatnio górą była Świątek - 6:4, 6:0 w finale Miami Open 2022. Teraz faworytką też będzie Iga, ale potężnie serwująca Osaka może okazać się groźną rywalką.

- Jestem naprawdę podekscytowana, że zagram z Igą. Dla mnie to będzie dobry test, który pokaże, gdzie teraz jestem. Kiedy byłam w ciąży, często oglądałam jej mecze. I szczerze mówiąc, myślę, że to zaszczyt zagrać z nią na French Open. Duży zaszczyt i wyzwanie - powiedziała Naomi Osaka o meczu z Igą Świątek. - Potraktuję to spotkanie jako cenne doświadczenie. Nie będę faworytką, a myślę, że dobrze sobie radzę w takich sytuacjach - dodała Japonka.

