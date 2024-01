Fani oszaleli po usłyszeniu tych wieści o Idze Świątek. Wydają na to ogromne pieniądze. Tysiące złotych poszły w ruch

Słabo to wygląda

Iga Świątek to nowa duma Polski. Coraz częściej nasz kraj jest kojarzony właśnie z najlepszą tenisistką świata. „Maszyna z Raszyna” ma na koncie już cztery tytuły w najbardziej prestiżowych turniejach – Roland Garros (wygrywała go trzykrotnie) i US Open (triumfowała raz). Fani na całym świecie podziwiają jej efektowną grę. Kibiców urzekła też jej niezwykła skromność – widać, że wielkie sukcesy nie zmieniły jej jako osoby.

Fani oszaleli po usłyszeniu tych wieści o Idze Świątek. Sięgnęli głęboko do portfeli

Nic dziwnego, że każda informacja na temat Polki wzbudza bardzo duże zainteresowanie. I tym razem nie mogło być inaczej. Kilka tygodni temu pojawiła się znakomita informacja dla fanów Igi Świątek. Polska tenisistka jest jedną z bohaterek serii kart kolekcjonerskich. Ceny produktów z jej wizerunkiem osiągają zawrotne ceny.

Iga Świątek pierwszy raz w historii jest jedną z bohaterek kart kolekcjonerskich nie tylko z jej wizerunkiem, ale także fragmentami strojów czy autografami. Polka pojawiła się tam obok największych tuz sportu takich jak inna tenisistka Maria Sharapova czy golfista Tiger Woods.

Na największej platformie aukcyjnej na świecie eBay trwa ogromne szaleństwo. Jedna z kart z wizerunkiem Igi Świątek, fragmentem jej stroju i autografem osiągnęła zawrotną cenę ponad 20 tysięcy złotych. Tyle wydano za kartę limitowaną do zaledwie dziesięciu kopii na świecie.

Karty z samym autografem Igi Świątek potrafią kosztować nawet około tysiąca złotych. Nic dziwnego! Historia pokazała, że takie karty z biegiem czasu potrafią zyskać na wartości. Nie brakowało jednak przypadków ogromnych spadków.

