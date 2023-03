Fręch - Jabeur O której godzinie gra Magda Fręch Indian Wells KIEDY gra Fręch - Jabeur GODZINA meczu

Magdalena Fręch kontra Ons Jabeur w 2. rundzie Indian Wells! Ten mecz już dzisiaj w nocy, choć wydawało się, że Polka szybko pożegnała się z nadziejami na dobry wynik w Indian Wells. Magda Fręch w kwalifikacjach odpadła, ale wskoczyła do głównej drabinki szczęśliwa przegrana, wykorzystała szansę i zagra dzisiaj ze słynną Tunezyjką.

O której gra Magda Fręch mecz dzisiaj Indian Wells Fręch - Jabeur O której godzinie mecz?

Magdalena Fręch w kwalifikacjach przegrała 2:6, 0:6 z Amerykanką Ashlyn Krueger. Na szczęście dzięki wysokiej pozycji w rankingu WTA i rezygnacji z gry kolejnych zawodniczek Polka mogła jeszcze po cichu liczyć na to, że wskoczy do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana (lucky loserka). I udało się. Dostała kolejna szansę i w 1. rundzie turnieju głównej Indian Wells pokonała 4:6, 6:4, 6:2 Belgijkę Marynę Zanevską. Reprezentantka Polski zarobiła dużo punktów i pieniędzy. Premia za awans do 2. rundy w Indian Wells to aż 30 885 dolarów. A w 2. rundzie rywalką Magdy Fręch będzie wielka gwiazda - Tunezyjka Ons Jabeur, czwarta rakieta świata.

Mecz Magdalena Fręch - Ons Jabeur w 2. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę 11-12 marca 2023. Początek meczu Fręch - Jabeur ok. godziny 3 nad ranem polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.

2nd round Indian Wells here I come!✅💪🏽🔥🌴😎💋 @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/vWbVT5Pw2e— Magdalena Frech (@MFrech97) March 10, 2023