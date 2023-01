Gwiazdor Australian Open ledwo uniknął dramatu. Bezmyślne zachowanie, uratowało go kilka centymetrów

Tsitsipas już od zakończenia drugiej rundy był najwyżej rozstawionym tenisistą, który wciąż miał szansę na triumf w Australian Open. Po wczesnych porażkach Rafaela Nadala i Caspera Ruuda czwarty zawodnik rankingu ATP stał się jednym z głównych faworytów, a obecnie jest już w półfinale. W walce o finał wielkoszlemowej imprezy zmierzy się z niżej notowanym Karenem Chaczanowem (ATP 20). To Grekowi daje się większe szanse na awans do decydującego meczu, ale brakowało naprawdę niewiele, a pożegnałby się z turniejem już w ćwierćfinale i to spoza sportowych powodów. Przy stanie 6:3, 7:6, 4:3 w starciu z Jirim Lehecką 24-latek nie utrzymał nerwów na wodzy i był o włos od dyskwalifikacji!

Stefanos Tsitsipas ledwo uniknął dramatu. Bezmyślne zachowanie w ćwierćfinale Australian Open

W ósmym gemie trzeciego seta, przy stanie 15-30 z perspektywy serwującego Lehecki, emocje wzięły górę nad prowadzącym Tsitsipasem. 21-letni Czech popisał się świetnym forhendowym winnerem, do którego Grek nie zdołał dobiec. To sfrustrowało go na tyle, że postanowił odbić piłkę od ściany, a ta prawie trafiła chłopca od podawania piłek! Gdyby tenisista z Aten uderzył nastolatka, mielibyśmy powtórkę z sytuacji z udziałem Novaka Djokovicia podczas US Open 2020. Do podobnego skandalu zabrakło zaledwie kilku centymetrów.

We wrześniu 2020 r. cały tenisowy świat mówił o dyskwalifikacji Djokovicia po tym, jak ten przypadkowo trafił piłką sędzię liniową. Kobieta padła na kort po uderzeniu w gardło, a sędziowie zgodnie z regulaminem wykluczyli ówczesnego lidera światowego rankingu. Teraz z pewnością podjęliby podobną decyzję względem Tsitsipasa, jednak 24-latek może mówić o dużym szczęściu. Kilkanaście minut później świętował już awans do półfinału, a o podobny sukces już w środę w nocy powalczy Magda Linette. Jej rywalką w ćwierćfinale AO będzie Karolina Pliskova.

Whoa... 😬 Stefanos Tsitsipas came THIS close to hitting a ball kid out of frustration in an incident eerily reminiscent of Novak Djokovic's controversial US Open default. 😳🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/yxmOy1xacs— Wide World of Sports (@wwos) January 24, 2023