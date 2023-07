Hurkacz - Djoković RELACJA NA ŻYWO Wimbledon Hurkacz – Djoković WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Na żywo Hubert Hurkacz - Novak Djoković Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Novak Djoković w 4. rundzie Wimbledonu. Mecz rozpocznie się po godzinie 19:00, po zakończeniu spotkania Igi Świątek z Belindą Bencic.

Odśwież relację

Hurkacz - Djoković RELACJA NA ŻYWO Wimbledon Hurkacz – Djoković WYNIK LIVE

Hubert Hurkacz świetnie radzi sobie póki co na tegorocznym Wimbledonie. Z tym turniejem ma on dość skrajne doświadczenia – W 2021 roku dotarł w nim aż do półfinału, pokonując legendarnego Rogera Federera, ale w 2022 roku odpadł już po pierwszym meczu, w którym przegrał 2:3 z Davidovichem-Fokiną. W tym roku ma za sobą już trzy mecze, w których nie przegrał ani jednego seta! Polak bez większych problemów rozprawił się z Albertem Ramosem-Vinolasem, Janem Choinskim oraz Lorenzo Musettim. Co więcej, w tych trzech spotkaniach rozegrał łącznie tylko dwa tie-breaki, które do tej pory zdarzało mu się grać nad wyraz często.

Wimbledon: Hurkacz – Djoković NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu

Mecz w 4. rundzie będzie jednak zdecydowanie inny, niż pozostałe – na drodze Huberta Hurkacza stanie bowiem 23-krotny mistrz wielkoszlemowy i 7-krotny mistrz Wimbledonu, Novak Djoković. Serb nie przegrał meczu na tym turnieju od ponad 5 lat i wygrał wszystkie 4 poprzednie edycje (w 2020 turniej nie odbył się). Choć Polak gra obecnie bardzo dobrze i może pochwalić się m.in. świetnym serwisem, to „Nole” jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Wskazuje na to również dotychczasowy bilans tych zawodników – Hurkacz przegrał wszystkie pięć spotkań, w których przyszło mu mierzyć się z Djokoviciem.