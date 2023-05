Hubert Hurkacz - Wolf RELACJA NA ŻYWO. ATP Rzym Hurkacz - Wolf WYNIK LIVE ONLINE mecz Hurkacza dzisiaj 13.05 na żywo w Internecie

Hubert Hurkacz - J.J. Wolf -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - J.J. Wolf Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - J.J. Wolf! Polak rozpoczyna turniej ATP 1000 w Rzymie od starcia drugiej rundy z Amerykaninem. Będzie to drugi sobotni mecz na tym korcie, więc początek spotkania Hurkacz - Wolf zaplanowano ok. godziny 13:00. Wiele zależy jednak od pogody i wcześniejszego pojedynku WTA.

Hurkacz przyjechał do Rzymu po nie najlepszych występach w Estoril, Monte Carlo i Madrycie. W ostatnim turnieju w stolicy Hiszpanii najlepszy polski tenisista odpadł już w 3. rundzie, przegrywając w dwóch setach z Borną Coriciem (6:7, 3:6). Impreza trwająca w stolicy Włoch to ostatnia szansa dla najlepszych zawodników na przetarcie przed zbliżającym się wielkimi krokami Rolandem Garrosem. "Hubi" z pewnością chciałby złapać więcej pewności siebie na mączce, a jego pierwszym rywalem w Rzymie jest J.J. Wolf. Amerykanin niedawno doszedł do 1/8 finału Australian Open, gdzie przegrał po pięciosetowej batalii z rodakiem Benem Sheltonem. Wolf ma też na koncie półfinał turnieju w Dallas, ale na mączce nie szło mu tak dobrze. Mimo to, w stolicy Włoch wygrał już jedno spotkanie. W pierwszej rundzie okazał się lepszy od lucky losera, Hugo Greniera (7:5, 7:5). Teraz zmierzy się z rozstawionym Hurkaczem, a stawką będzie awans do trzeciej rundy. Początek meczu Hurkacz - Wolf zaraz po zakończeniu spotkania z cyklu WTA Wang - Townsend.