Hubert Hurkacz zagra z Novakiem Djokoviciem w ATP Finals?! Stefanos Tsitsipas skreczował!

Hubert Hurkacz zagra w ostatniej kolejce fazy grupowej ATP Finals? Jeżeli tak to jego rywalem będzie Novak Djoković! Polak jest pierwszym rezerwowym w prestiżowych mistrzostwach, a we wtorkowym spotkaniu Stefanos Tsitsipas skreczował już po trzech gemach z Holgerem Rune. Grek przegrywając 1:2, wezwał na pomoc fizjoterapeutę. Po krótkiej konsultacji poddał mecz. Tsitsipas już przed ATP Finals zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale nie wycofał się z rywalizacji.

Stefanos Tsitipas za rozegranie kolejnego meczu zgarnął dużo pieniędzy. Jednak szkoda, że czując się tak fatalnie, nie zrezygnował z występu jeszcze przed spotkaniem. Wtedy Hubert Hurkacz miałby wciąż szanse nawet na wyjście z grupy. Teraz jeżeli wskoczy do turnieju i zagra w czwartek z Novakiem Djokoviciem, powalczy tylko o punkty i premię na grupowe zwycięstwo. Wkrótce wyjaśni się, czy Titsipas zrezygnuje z dalszej gry, a jego miejsce zajmie Polak. Co istotne, w ATP Finals za samo rozegranie meczu nie są przyznawane punkty (tylko dodatkowa premia), co może mieć duży wpyw na decyzję ateńczyka.