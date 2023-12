Hubert Hurkacz zgarnął ogromną kasę! ATP przyznało bonusy za 2023 rok!

ATP na koniec sezonu przyznaje najlepszym tenisistom bonusy. Warunkiem jest rozegranie odpowiedniej liczby turniejów danej rangi. Nie spełnił go Novak Djoković, który w Miami i Indian Wells nie wystąpił z powodu braku obowiązkowych szczepień, a z występu w Madrycie wyeliminowała go kontuzja. Djoković stracił na tym ok. 4 mln dolarów. A skorzystał z tego Carlos Alcaraz, który zgarnął właśnie 4,43 mln dolarów bonusu. Mimo to Serb pozostał najlepiej zarabiającym na korcie tenisistom w 2023 r. z 15,95 mln dol. uzbieranymi z turniejowych premii. Alcaraz zarobił w tym roku (już z bonusem) 15,2 mln dol.

Ile zarobił Hurkacz w 2023 roku?

Hubert Hurkacz dostał 900 mln dolarów bonusu. Tenisiści na podstawie ich występów 2023 r. podzielili się 1,3 mln dol. z puli za turnieje rangi ATP 500 i aż 20 mln dol. za turnieje ATP 1000. Razem z bonusem w 2023 r. Hurkacz zarobił w w sumie 4,7 mln w singlu plus 98 tys. dol w deblu - razem 4,8 mln dolarów! To dużo, ale mało w porównaniu z tegorocznymi zarobkami Igi Świątek, która w minionym sezonie z turniejowych premii uzbierała 9,86 mln dolarów, najwięcej wśród kobiet, ale mnniej od czterech mężczyzn - Novaka Djokovicia (15,95 mln), Carlosa Alcaraza (15,2 mln), Daniiła Miedwiediewa (11,55) i Jannika Sinnera (10,46 mln).

After some delay ATP did process bonus pool $$$ on its website and we now have the final 2023 prize money standings for ATP players.For the first time ever, 4 players passed $10M mark in a season; previously there were four seasons (2013,16,17,19) with 2 players earning $10M+. pic.twitter.com/DZTt8FMJ2S— Oleg S. (@AnnaK_4ever) December 18, 2023