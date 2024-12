Legia - Lugano relacja NA ŻYWO Liga Konferencji mecz Legia Warszawa bryluje w europejskich pucharach 12.12.2024 WYNIK, SKŁADY

Legia Warszawa - Lugano WYNIK

Legia - Lugano 0:0

Bramki:

Kartki:

Legia:

Lugano:

Na żywo Legia - Lugano Witamy w relacji na żywo z meczu 5. kolejki Ligi Konferencji Legia Warszawa - Lugano. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:45. Zapraszamy!

Legia - Lugano relacja NA ŻYWO

Forma polskich drużyn w tym sezonie, w europejskich pucharach jest wręcz imponująca. Zarówno Legia, jak i Jagiellonia są do tej pory niepokonane na europejskich boiskach, w Wojskowi - do spółki z Chelsea to obecnie jedyne ekipy w Lidze Konferencji, które mogą pochwalić się kompletem zwycięstw. Ponadto, Legia Warszawa jest już jedyną ekipą w całej Europie, która do tej pory nie straciła ani jednej bramki. W parze za świetnymi występami idą oczywiście ogromne pieniądze, bowiem Legia po prostu rozbiła bank.

Teraz, w meczu 5. kolejki na warszawską ekipę czeka kolejne niełatwe zadanie. Do polskiej stolicy zawitała bowiem ekipa Lugano, która zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli Ligi Konferencji i może pochwalić się aż trzema zwycięstwami w czterech meczach. Szwajcarzy na początku listopada przegrali z Baćką Topola, która bez problemu ograła Legia. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio będzie więc walczyć nie tylko o kolejną wygraną w europejskich pucharach, ale także starać się zakończyć spotkanie z czystym kontem, aby nadal dzielnie dzierżyć tytuł jedynej ekipy w Europie, która jeszcze nie wyciągała piłki z siatki.

Przy okazji meczu Legia - Lugano, który będzie ostatnim spotkaniem "Wojskowych" przy Łazienkowskiej 3 w tym roku kalendarzowym, klub uczci pamięć zmarłego niedawno Lucjana Brychczego.

- Gdy piłkarze ustawią się na środku boiska, a kibice zostaną poproszeni o powstanie, wybrzmi ulubiony utwór Pana Lucjana Brychczego zagrany przez zespół Royal Trio. Chwilę później uczcimy Legendę wyjątkową minutą ciszy. Dodatkowo, piłkarze wystąpią w tym meczu w specjalnych, czarnych opaskach. W tym dniu, na stadionie gościć będziemy również rodzinę naszego Mistrz - poinformowano na stronie Legii.