Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 2. rundzie Australian Open. Najlepszy polski tenisista (nr 17 ATP) rywalizację w Melbourne zaczął od pewnego zwycięstwa 7:5, 6:4, 6:4 nad Holendrem Tallonem Grekspoorem, z którym wcześniej toczył zacięte i dramatyczne boje. - Cieszę się z tego zwycięstwa. Zawsze z Tallonem mieliśmy bardzo zacięte pojedynki, więc to, że tym razem były trzy sety, na pewno na plus - komentował Hurkacz w rozmowie z reporterem Eurosportu. - Starałem się być aktywny, wykorzystywać jego bekhend, który nie jest tak mocny jak forhend, i szukać okazji do przejęcia inicjatywy - dodał.

Hurkacz - Kecmanović Transmisja TV Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO Australian Open

Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Miomir Kecmanović. Serb, który w rankingu zajmuje 51. miejsce, potrzebował pięciu setów na pokonanie swojego rodaka Dusana Lajovicia. Hurkacz i Kecmanović po raz pierwszy zagrali ze sobą dawno temu. W 2019 r. Serb pokonał Polaka 6:3, 1:6, 6:4 w kwalifikacjach do turnieju ATP w Rzymie. W 2013 r. górą był Hurkacz, który wygrał 5:7, 6:3, 6:0 w turnieju ATP Masters 1000 w Kanadzie.

Mecz Hubert Hurkacz - Miomir Kecmanović w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 16 stycznia 2025. Początek meczu Hurkacz - Kecmanović o godzinie 1 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX. Mecz Hurkacz - Kecmoanović można będzie oglądać wyłącznie online na platformie MAX.

