Hurkacz - Riedi TV Transmisja NA ŻYWO ATP Marsylia Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Riedi STREAM ONLINE LIVE 23.02.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz zaczyna wreszcie walkę w turnieju ATP w Marsylii, a jego pierwszy rywal to Szwajcar Leandro Riedi (nr 133), który we wtorek późnym wieczorem pokonał 6:3, 6:4 Francuza Arthura Rinderknecha. Hurkacz i Riedi zagrają ze sobą po raz pierwszy w głównym cyklu ATP.

Hurkacz - Riedi Transmisja TV ATP Marsylia Hurkacz Gdzie oglądać mecz dzisiaj w Marsylii

Hubert Hurkacz właśnie wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O kolejne cenne punkty Polak powalczy teraz w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo. Ostatnio walczył w turnieju ATP w Rotterdamie, z którego odpadł po porażce z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. We wtorek trenował w Marsylii z Włochem Jannikiem Sinnerem, z którym się kumpluje. Ruszyły turnieje ATP w Marsylii, WTA w Dubaju i WTA w Meridzie. We wszystkich tych zawodach z numerami 1 rozstawieni są Polacy - Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linette.

Hurkacz - Riedi Gdzie oglądać mecz ATP Marsylia Hurkacz mecz Transmisja TV

Mecz Hubert Hurkacz - Leandro Ried w 2. rundzie turnieju ATP w Marsylii zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego 2023. Początek meczu Hurkacz - Riedi po godzinie 13.30 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 11.30 po meczu Ymer - Goffin). Transmisja TV z turnieju ATP w Marsylii na antenie Polsat Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

Marseille Round 2 ✌️Hubi’s match against Leandro Riedi has been scheduled not before 1:30 pm local time on Court Central on Thursday.-Pojedynek Huberta z Leandro Riedim w ramach 2. rundy @Open13 rozpocznie się nie przed 13:30 polskiego czasu na korcie centralnym w czwartek. pic.twitter.com/tOGF3s3AWv— Hubert Hurkacz Updates (@hubiupdates) February 22, 2023