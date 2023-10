Iga Świątek - Coco Gauff Transmisja TV WTA Pekin Gdzie oglądać mecz Świątek - Gauff STREAM ONLINE LIVE 7.10.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek kontra Coco Gauff w półfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Ten mecz zapowiada się pasjonująco. Polka odbudowała wielką formę i zachwyca nią w Pekinie. Jej mecz jej wygrany 6:7, 7:6, 6:1 mecz z Caroline Garcią stał na kosmicznym poziomie. A Coco Gauff też jest w fenomenalnej formie. Wygrała 20 z 21 ostatnich meczów, triumfując w US Open. Jest niepokonana od 16 spotkań. Przed półfinałem Iga Świątek - Coco Gauff bukmacherzy nieco większe szanse dają jednak Polce.

Iga Świątek i Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-1 dla Polki, która wygrała pierwsze siedem meczów z Amerykanką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Ostatnio jednak górą była Coco Gauff, która pokonała Igę Świątek niedawno 7:6, 3:6, 6:4 w półfinale WTA Cincinnati. - Na pewno po tamtym zwycięstwie podejdę do tego meczu z większą pewnością siebie - mówi Coco Gauff. - To będzie trudny mecz, bo to wymagająca zawodniczka. Nie będę próbowała nakładać na siebie zbyt dużej presji. Przegrałam z nią wiele razy. Postaram się teraz wygrać drugi raz - dodała Amerykanka.

Iga Świątek w Pekinie ma szansę zbliżyć się w rankingu WTA do Aryny Sabalenki, która odpadła już turnieju po porażce 5:7, 2:6 z Jeleną Rybakiną. Polka ostatnio podkreśla jednak, że stara się nie myśleć o rankingu. Woli skupić się na pracy i rozwoju swojeo tenisa. - Czuję, że idę w dobrym kierunku. Wszystkie te zwycięstwa pokazują, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie i wspaniale jest to czuć, bo to efekt całej mojej pracy - powiedziała po awansie do półfinału Iga Świątek. - Moim głównym celem teraz jest rozwój po względem techniki i taktyki - podkreśla Iga Świątek. - Zdałam sobie sprawę, ile pracy muszę wykonać w okresie przygotowawczym przed kolejnym sezonem, bo jest wiele rzeczy, które chcę poprawić. Mój trener ma dobry plan. W pewnym sensie zaczęliśmy już to robić - zdradziła Świątek.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w sobotę 7 października. Początek półfinału Iga Świątek - Coco Gauff po godzinie 8.30 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 6.30 po meczu debla, w którym zagra Magda Linette). Transmisja TV meczu Świątek - Gauff w turnieju WTA 1000 w Pekinie na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

