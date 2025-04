i Autor: PAP/EPA

Maszyna Flicka

Robert Lewandowski usiadł z Atletico na ławce. Trener Barcelony przemówił po awansie do finału Pucharu Króla

FC Barcelona zagra w finale Pucharu Króla. W rewanżowym meczu półfinału wygrała z Atletico Madryt 1:0 po golu Ferrana Torresa, który zastąpił Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie. Dla wielu kibiców było to zaskoczenie, ale trener Barcy korzysta ze świetnej formy obu swoich napastników. Podkreślił to też po awansie do finału, zapowiadając powrót Lewandowskiego już w najbliższym meczu.