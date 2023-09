i Autor: AP Photo Iga Świątek

Wielki powrót legendy?

Iga Świątek doczeka się nowej rywalki? Szokujące nagranie obiegło kibiców, szykuje się powrót wielkiej legendy?

Iga Świątek już niebawem doczeka się zupełnie nowej rywalki? Okazuje się, że wielka legenda tenisa kobiecego może wrócić do czynnego sportu! Świadczą o tym nagrania, które pojawiły się w internecie i na które to internauci nie mogą zareagować neutralnie. To byłaby wielka historia napisana na naszych oczach.