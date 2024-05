Iga Świątek doprowadza rywalki do szału. Navratilova mocno o Polce

Po przegranym finale w Rzymie (2:6, 3:6) Białorusinka została zapytana, co jest największym atutem Igi Świątek i dlaczego tak trudno ją pokonać na mączce. - Myślę, że to, jak się porusza, to jest niesamowite - odparła bez wahania Sabalenka. - Musisz zbudować punkt i go dokończyć, ale przeciwko niej to nigdy nie jest łatwe. Trzeba dać z siebie zawsze sto procent, a z tyłu głowy pojawiają się myśli, że ona wszystko odegra. Dlatego czasami kiedy z nią gram, próbuję za mocno uderzać piłki - stwierdziła Białorusinka. - Porusza się bardzo dobrze, a do tego gra naprawdę mądrze. Widać to w każdym meczu.

Martina Navratilova: Uderzenia Igi Świątek doprowadzają rywalki do szału

Podobnie grę Polki opisuje legendarna Martina Navratilova. - Jej topsinowe uderzenia doprowadzają rywalki do szału, a do tego nikt nie porusza się tak dobrze jak ona. Na mączce doprowadziła to do perfekcji, te wślizgi, zwrotność, to jak doskonale wraca na środek kortu po wykonanym uderzeniu - wylicza 18-krotna mistrzyni Szlemów.

- Iga ma tę niesamowitą umiejętność robienia wślizgu przy uderzeniu, a następnie jednym ruchem błyskawicznie wraca na środek i jest gotowa na kolejne uderzenie - zachwycał się w studiu telewizji Tennis Channel słynny Andy Roddick, były lider rankingu ATP. - Myślę, że jej praca nóg jest najlepsza w całym tourze, zarówno kobiecym jak i męskim, porusza się jak Rafa Nadal. To jest po prostu fenomenalne, jak potrafi zmieniać kierunki biegu - dodał Amerykanin, mistrz US Open 2003.

