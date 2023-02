Iga Świątek - Gauff O której godzinie gra Iga Świątek Półfinał WTA Dubaj KIEDY gra Iga Świątek w półfinale w Dubaju 24.02.2023

Iga Świątek walczy z przeziębieniem! Co z kolejnym meczem w Dubaju? Mamy komentarz z zespołu Polki!

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Dubaju zagra z Coco Gauff. Młoda Amerykanka pokonała 6:2, 7:5 swoją rodaczkę Madison Keys. Iga Świątek tego dnia odpoczywała, bo Czeszka Karolina Pliskova zrezygnowała z gry, oddają ćwierćfinałowy mecz walkowerem. Świątek i Gauff doskonale się znają. Polka regularnie ogrywa ciemnoskórą tenisistkę z USA, która ma ogromny talent, ale na Igę nie znalazła dotąd sposobu.

Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą w sumie już pięć razy, a Polka wygrała pewnie wszystkie te spotkania, nie tracąc w nich żadnego seta. Ostatnio ograła Coco 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie. Wcześniej z podobną łatwością zdemolowała młodą Amerykankę 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego. W minionym roku pokonała Gauff również w Miami (6:3, 6:1) i w finale Roland Garros (6:1, 6:3). - Iga na korcie wszystko robi dobrze - podkreśla Coco Gauff. Polkę i Amerykankę sporo łączy. Obie już w bardzo młodym wieku musiały radzić sobie z ogromną presją oczekiwań. Ostatnio lepiej wytrzymuje tę presję Iga, ale Gauff - tak jak Świątek - zadziwia niezwykłą dojrzałością, wypowiadając się tak, jakby była dużo starsza. Często odważnie komentuje problemy polityczno-społeczne, jak rasizm czy ostatnio przemoc z użyciem broni. – Cieszę się, że tak dobrze jej idzie, bo wiem, z jak dużą presją musi sobie radzić – mówiła Iga Świątek o Cori Gauff. – Zawsze była tą wielką nadzieją na przyszłość, to musiało być dla niej trudne – dodała Polka.

Iga Świątek niestety walczy w Dubaju z przeziębieniem. Już w trakcie środowego meczu z Ludmiłą Samsonową (6:1, 6:0) widać było, że Polka ma wyraźne kłopoty ze zdrowiem. Jak donosi lokalny "Khaleej Times" liderka rankingu WTA miała problemy z mówieniem. Z tego powodu nie wzięła udziału w pomeczowej konferencji prasowej. Na kilka pytań odpowiedziała za pośrednictwem internetowej aplikacji WhatsApp. „Mecz był wymagający. Ludmiła ma potężny serwis, więc bardzo się cieszę, że udało mi się utrzymać tempo. Mecz był bardziej wyrównany niż wynika to z wyniku. Czułam, że mój plan działa, więc to był dobry dzień” – stwierdziła Iga, nie wiedząc jeszcze, że jej ćwierćfinałowy mecz z Karoliną Pliskovą się nie odbędzie. Czeszka wycofała się z rywalizacji, jako powód podając infekcję wirusową i skurcze. Iga Świątek bez gry awansowała do piątkowego półfinału.

Iga Świątek mimo przeziębienia w meczu z Ludmiłą Samsonową zagrała wspaniale. Czy jednak przeziębienie nie osłabi Polki? Paula Wolecka z zespołu Igi Świątek uspokaja: "W Doha były bardzo trudne warunki, niska odczuwalna temperatura, silny wiatr i Igę po prostu przewiało. Jest lekko przeziębiona, podobnie jak parę innych zawodniczek. Konferencję odbyła wyjątkowo w formie odpowiedzi na whatsapp, żeby oszczędzać głos, bo ma z nim lekkie problemy" - wyjaśnia Paula Wolecka, PR-menedżerka liderki rankingu.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w 1/2 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w piątek 24 lutego 2023 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Gauff, ale zacznie się pewnie o godzinie 14 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.