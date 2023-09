i Autor: AP Photo Iga Świątek - Hontama RELACJA NA ŻYWO. WTA Tokio Świątek - Hontama WYNIK LIVE ONLINE mecz Igi Świątek w Tokio na żywo dzisiaj 27.09

Iga wraca do gry!

Iga Świątek - Hontama RELACJA NA ŻYWO. WTA Tokio Świątek - Hontama WYNIK LIVE ONLINE mecz Igi Świątek w Tokio na żywo dzisiaj 27.09. Iga Świątek wraca do gry i już dzisiaj rozegra pierwszy mecz po US Open. Wiceliderka rankingu WTA rozpoczyna pogoń za Aryną Sabalenką, która zrzuciła ją z tronu po 75 tygodniach. Pierwszą szansą na odrobienie części strat do Białorusinki jest turniej WTA 500 w Tokio. Rozstawiona z "1" Świątek rozpocznie go od drugiej rundy, a jej rywalką będzie Mai Hontama. Początek meczu Świątek - Hontama o 10:00! WTA Tokio: Świątek - Hontama WYNIK NA ŻYWO w Internecie dzisiaj