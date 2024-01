Iga Świątek - Linda Noskova Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Noskova 20.01.2024

Ojciec Agnieszki Radwańskiej nie ma co do tego wątpliwości! Jasne stanowisko w sprawie powrotu na kort córki, nic nie wyklucza

Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open zagra z Czeszką Lindą Noskovą. Za Polką dwa ciężkie boje z doświadczonymi rywalkami, a przed nią nieco inne wyzwanie. 19-letnia Noskova, mistrzyni juniorskiego Roland Garros 2021, dopiero buduje sobie pozycję w tenisowym tourze. Obecnie zajmuje 50. miejsce w rankingu. W poprzedniej rundzie Australian Open Noskova pokonała 6:3, 1:6, 6:4 Amerykankę McCartney Kessler.

Iga Świątek - Linda Noskova Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Australian Open

Iga Świątek grała z Lindą Noskovą raz w turnieju WTA w Warszawie w minionym sezonie. Polka wygrała wtedy 6:1, 6:4. Liderka rankingu będzie faworytką, a zwycięstwo wyszarpane w szalonym meczu z Danielle Collins powinno ją jeszcze bardziej podbudować. Liderka rankingu WTA wygrała już 18 meczów z rzędu. - O mój Boże, nie wiem jak mi się udało to wygrać! Byłam już na lotnisku! – zażartowała Iga Świątek w czasie wywiadu na korcie po meczu z Danielle Collins, w którym przegrywała w trzecim secie 1:4, a potem 2:4 i 0-40. Wygrała 6:4, 3:6, 6:4. - To nie było łatwe. Kiedy poczułam, że nabrałam rozpędu, ona nagle zaczęła grać dwa razy szybciej i przez kilka gemów nie miałam pojęcia, jak na to zareagować. Ale wróciłam i pomyślałam, że jedyne, na czym mogę się skupić, to ja i moja gra. Przestałam przejmować się tym, jak ona zagra, po prostu skupiłam się na sobie - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 20 stycznia. Początek meczu Świątek - Noskova o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Noskova w Australian Open 2024 na antenie Eurosportu 1 online na Eurosporcie Extra w Playerze.