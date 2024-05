Iga Świątek - Madison Keys Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać dzisiaj mecz WTA Rzym

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Madison Keys w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie. Polka awans wywalczyła po ciężkim boju zwycięstwie 7:5, 6:3 nad Andżeliką Kerber. - Angie grała dobrze i czułam, że każdy punkt ma duże znaczenie, szczególnie w pierwszym secie. Wiedziałam, że w kluczowych momentach muszę zachować koncentrację i trzymać mojej taktyki - powiedziała Iga Świątek po ostatniej piłce. W ćwierćfinale czekała już Madison Keys. Silna fizycznie Amerykanka w świetnym stylu rozbiła 6:2, 6:1 Rumunkę Soranę Cirsteę. Iga Świątek walczy o już trzeci triumf w Rzymie. Poprzednio podbiła włoskie korty w latach 2021 i 2022.

Świątek - Keys Gdzie oglądać mecz Ćwierćfinał w Rzymie Transmisja TV

Iga Świątek i Madison Keys w Rzymie zagrają ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, która ograła Amerykankę m.in. w Rzymie. W 2021 r. wygrała 7:5, 6:1. Ponad tydzień temu Świątek pokonała Keys 6:1, 6:3 w półfinale w Madrycie. Liderka rankingu WTA w tym spotkani znakomicie kontrolowała głębokość rotowanych uderzeń. Wywierając w ten sposób niesamowitą presję na Amerykance, nie pozwalała jej się rozkręcić. Madison Keys potrafi być zabójczo groźna, gdy ma czas, żeby wygenerować swoje potężne uderzenia z głębi kortu, trudno ją powstrzymać. Tego czasu jednak w meczu z Igą Świątek nie miała.

- Byłam pod wielkim wrażeniem głębi i dokładności jej uderzeń - powiedziała Madison Keys o Idze Świątek, podsumowując przegrany mecz w Madrycie. - Zdobywasz punkt czy dwa i musisz cały czas bardzo ciężko pracować, żeby to zrobić. Albo musisz rozegrać wspaniałą akcję, aby zdobyć punkt. Trudno to regularnie robić, gdy każda piłka, która do ciebie wraca, leci szybko, leci głęboko i ląduje z dobrym marginesem błędu. Wygląda to tak, że tak naprawdę ona nie podejmuje zbyt dużego ryzyka, za to prowokuje swoje rywalki, aby coraz bardziej ryzykowały - dodała Madison Keys.

Świątek - Keys STREAM ONLINE LIVE WTA Rzym Transmisja ONLINE

Mecz Iga Świątek - Madison Keys w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany we wtorek 14 maja 2024. Początek meczu Świątek - Keys po godzinie 13 (drugi mecz od godz. 11 po meczu Fritz - Dimitrow). Transmisja TV z meczu Świątek - Keys turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

