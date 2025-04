FC Barcelona – Inter Mediolan: Wojciech Szczęsny puścił gola w 30. sekundzie! Co za początek Interu [WIDEO]

Co z meczem LM?

FC Barcelona – Inter Mediolan: Gol w 30 sekund! Szczęsny pokonany [WIDEO]

Co za początek meczu w półfinale Ligi Mistrzów! W pierwszym spotkaniu Arsenal - PSG kibice czekali na bramkę cztery minuty. Zawodnicy Interu Mediolan w meczu z Barcelona postanowili... pobić ten wynik! Już w 30. sekundzie meczu do siatki trafił Marcus Thuram. Piłkarz znakomicie odnalazł się w polu karnym i po szybkim dośrodkowaniu skierował futbolówkę piętą w stronę siatki. Szczęsny rzucił się do interwencji, ale ostatecznie nie udało mu się sięgnąć futbolówki.

FC Barcelona – Inter Mediolan: Zapis relacji na żywo

Radość Interu Mediolan wróciła bardzo szybko, bo już w 21. minucie. Po kolejnym dobrym ataku Barcelony, ze swoją akcją ruszyli goście. Dumfries po rzucie rożnym znakomicie złożył się do przewrotki, trafiając piłką do siatki jako drugi.

Takiego początku na Stadionie Olimpijskim nikt się nie spodziewał! FC Barcelona będzie musiała wznieść się na wyżyny, by wrócić do gry o finał Ligi Mistrzów.

𝐍𝐈𝐄𝐏𝐑𝐀𝐖𝐃𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐁𝐍𝐘 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐔! 🚨 Marcus Thuram w wyjątkowy sposób zdobywa bramkę już w 30 sekundzie meczu! 🤯 Wojciech Szczęsny pokonany! 🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/GzcrK8NaJQ— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025

Na żywo FC Barcelona - Inter 2:2 41 Problemy zdrowotne Julesa Kounde. Co dalej z obrońcą FCB? Być może będzie musiał opuścić boisko. 40 Piłkarze Interu coraz bardziej nerwowi... Wrzutka w pole karne w kierunku dalszego słupka Pedriego. Piłkę na środek pola karnego zgrał głową Raphinha, a Torres idealnie wbiegł na piąty metr i wbił piłkę do bramki! 38 FERRAN TORRES NA 2:2! MAMY REMIS! Strzał Yamala, który zmniejszył prowadzenie Interu. 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋! 😲🔥Ten cudowny dzieciak znów zrobił coś fantastycznego! 🤩 Kapitalna akcja i idealny strzał! 🎯 Barcelona wraca do żywych! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/SBbiAiwrfe — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025 36 Kolejna parada Sommera! Kolejny raz Barcelona naciera! Strzał Daniego Olmo z linii szesnastki, wcześniej świetnie zablokowany strzał Ferrana Torresa. 35 Wrzutka Yamala, ale łapie piłkę Sommer. Natychmiast chciał wznowić grę i zacząć kontrę, ale pomylił się szwajcarski bramkarz. Wkurzył się trener Interu Simone Inzaghi. 34 Inter gra na czas? Biseck długo zwlekał z wyrzuceniem piłki z autu i... źle wznowił grę. Na tym poziomie to się praktycznie nie zdarza. 32 Inter teraz nastawiony na grę z kontrataku. 30 Ależ kiwka Daniego Olmo! Minął stoperów Interu i uderzył z linii szesnastki, ale prosto w ręce Sommera. Zostawiamy gola Dumfriesa na 2:0, niedługo pewnie wpadnie i trafienie Yamala. Oby to nie był koniec strzelania. 𝐃𝐄𝐍𝐙𝐄𝐋 𝐃𝐔𝐌𝐅𝐑𝐈𝐄𝐒! ✈️💥 I to się nazywa latający Holender! 🔝 Inter zadał drugi cios Barcelonie! 🤯



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/tdPfhpxfGB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025 28 Barcelona tłamsi Inter, ale Raphinha nie potrafi tak zwieść obrony Interu jak Yamal, z Brazylijczykiem sobie na razie radzą. 26 Yamal wkręcił w ziemię Federico Di Marco, a następnie z ostrego kąta uderzył w poprzeczkę! Ależ blisko było cudownego gola! Ruszył z prawego skrzydła i wtargnął z piłką w pole karne, mijając kilku piłkarzy Interu. Yamal zakończył ten rajd przepięknym strzałem, piłka jeszcze odbiła się od słupka i wpadła do bramki. 24 LAMINE YAMAL! Już tylko 1:2! Przepiękne trafienie z... półobrotu. Taka trochę przewrotka, trochę "nożyce" w wykonaniu Holendra. Wcześniej piłkę głową dobrze zgrał jeden z piłkarzy Interu. 21 I TEN RZUT ROŻNY DAJE INTEROWI DRUGIEGO GOLA! DANZEL DUMFRIES PODWYŻSZA NA 2:0! 21 Rzut rożny dla Interu 19 Kolejny rzut rożny dla Barcy, piłka spada pod nogi Torresa, a ten huknął bardzo mocno. Znów obok bramki Yanna Sommera. 18 Inigo Martinez bliski dojścia do doskonałej sytuacji, ale stoperowi Barcy piłkę wybił Biseck. Kamery uchwyciły Roberta Lewandowskiego. Obserwuje ten mecz wraz z Marciem-andre Ter Stegenem... 16 Barca w ataku pozycyjnym. Bardzo aktywny Olmo i Yamal. Zostawiamy wideo z pierwszej akcji Interu w tym meczu. Tak gola strzelił Marcus Thuram. 𝐍𝐈𝐄𝐏𝐑𝐀𝐖𝐃𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐁𝐍𝐘 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐔! 🚨 Marcus Thuram w wyjątkowy sposób zdobywa bramkę już w 30 sekundzie meczu! 🤯 Wojciech Szczęsny pokonany! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/GzcrK8NaJQ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025 12 SPORA SZANSA BARCY! Ferran Torres uderzył jednak obok słupka. Wciąż 1:0 dla Interu. 11 Akcja Interu, wrzutka i wyjście z bramki Szczęsnego. Dobrze interweniował polski bramkarz. 10 Inter uspokoił grę, oddalił Barcelonę od własnego pola karnego. Majstersztyk Thurama. MARCUS THURAM BACK-HEEL GOAL AFTER 30 SECONDS 😱 pic.twitter.com/2inrhFAafJ — B/R Football (@brfootball) April 30, 2025 4 Katalończycy bardzo szybko podkręcili tempo. Inter broni się na własnej połowie. 3 Barca pierwszy raz w polu karnym Interu. Włosi nie dali się nabrać na drybling Lamine'a Yamala. Dośrodkowanie Dumfriesa z prawej strony i będący przy bliższym słupku Thuram wykorzystał błąd Inigo Martineza. Stoper Barcelony się poślizgnął, a francuski napastnik cudownym strzałem piętą pokonał Wojciecha Szczęsnego! 1 GOOOOOOOOOOOL DLA INTERU! CÓŻ ZA POCZĄTEK SPOTKANIA! 1 Clément Turpin gwiżdże po raz pierwszy. Zaczynamy! Zanim pierwszy gwizdek, mamy minutę ciszy dla zmarłego Papieża Franciszka. Wyjściowy skład Interu! I nostri 11 ⚫️🔵#ForzaInter #UCL #BarcellonaInter pic.twitter.com/bFeiCNhqn0 — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 30, 2025 Wyjściowa jedenastka Barcelony... 🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaInter @ChampionsLeague pic.twitter.com/w8m804BHnc — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2025 Już za moment wystartuje drugi półfinał Ligi Mistrzów! W Londynie nie zabrakło emocji, PSG ograło na The Emirates Arsenal 1:0. Jak będzie w stolicy Katalonii? Zapraszamy na relację NA ŻYWO!

Odśwież relację