Iga Świątek - Magda Linette Transmisja TV WTA Pekin Gdzie oglądać mecz Świątek - Linette STREAM ONLINE LIVE 4.10.2023

Iga Świątek zagra z Magdą Linette w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie. To pierwszy mecz dwóch najlepszych Polek. Iga Świątek awans wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 6:1 nad Warwarą Graczewą. W 3. rundzie czekała już na nią Magda Linette, która wykorzystała kłopoty z kolanem Jennifer Brady (krecz prze prowadzeniu Polki 3:1). Stawką meczu Świątek - Linette będzie miejsce w ćwierćfinale. Pojedynek będzie miał też dodatkową otoczkę, zagrają w końcu dwie najwyżej notowane reprezentantki Polski.

Mecz Iga Świątek - Magda Linette to pierwsze w historii starcie dwóch Polek będących w Top-50 rankingu WTA. Zdecydowaną faworytką bukmacherów jest oczywiście trzykrotna mistrzyni Roland Garros. Zakłady na zwycięstwo półfinalistki tegorocznego Australian Open przyjmowane są po kursie ok... 10-1. Ciekawe jak dwie Polki poradzą sobie z emocjami w tym wyjątkowym spotkaniu... Iga Świątek w rozmowie z oficjalnym serwisem WTA skomentowała środowy pojedynek z rodaczką. - Nigdy ze sobą nie grałyśmy, co jest zaskakujące, bo przecież jestem już w głównym tourze jakieś cztery lata. Myślę, że to będzie fajny mecz. Trenowałyśmy ze sobą kilka razy i oczywiście znamy nasze style gry. Jestem podekscytowana i z pewnością przygotuje się do tego spotkania. Magda to wspaniała osoba. Mam nadzieję, że dla kibiców będzie to fajne widowisko - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek i Magda Linette w Pekinie zagrają ze sobą po raz pierwszy, ale oczywiście doskonale się znają, choćby ze wspólnych występów w reprezentacji Polski, przy okazji których trenowały razem. Podczas turniejów WTA zdarza się to jednak rzadko. Tym bardziej będzie to ciekawa konfrontacja. - Nie możemy jakoś na siebie trafić, ale myślę, że nasz mecz to tylko kwestia czasu, bierzemy przecież udział w tych samych turniejach - mówiła kilka miesięcy o Idze Świątek Magda Linette w wywiadzie dla "Super Expressu". - Obserwując jej karierę i widząc, jakie bariery była w stanie przekroczyć, to z pewnością działa motywująco. Często oglądam jej mecze i wiele się od niej uczę, mamy przecież do czynienia z najwyższym, światowym poziomem tenisa. Bardzo dużo zyskuję dzięki Idze, która robi tak fantastyczne wyniki - dodała Linette.

Iga Świątek w meczu z Magdą Linette będzie oczywiście faworytką, ale ten mecz może być też ciekawym wyzwaniem emocjonalnym dla obu tenisistek i ciekawe, która z nich lepiej sobie poradzi. Wiceliderka rankingu WTA ostatnio podkreślała, że po US Open i utracie prowadzenia w rankingu skupia się teraz na rozwoju własnego tenisa. Linette po słabszym okresie i problemach z kontuzjami złapała wiatr w żagle i prezentowała się dużo lepiej. W Pekinie rozbiła m.in. (5:7, 6:1, 6:2) Wiktorię Azarenkę, byłą liderkę rankingu. Niedawno doszła do finału turnieju WTA w Kantonie.

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 4 października. Początek meczu Świątek - Linette po godzinie 10 polskiego czasu (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 6). Transmisja TV z meczu Świątek - Linette w turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

