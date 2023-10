Iga Świątek - Marketa Vondrousova Relacja NA ŻYWO WYNIK Live online WTA Finals 2023

Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals, a jej pierwsza rywalka to Marketą Vondrosuovą. Polka i Czeszka to dwie aktualne mistrzyni wielkoszlemowe. Iga Świątek w tym sezonie wygrała paryski Roland Garros, a Vondrousova - londyński Wimbledon. - Jest leworęczna i ma zupełnie inny styl gry niż inne zawodniczki. Poza tym często zmienia tempo gry i bawi się tenisem. To sprawia, że do tej rywalizacji muszę podejść inaczej niż do meczów z innymi rywalkami - mówi Iga o Czeszce. - Jeśli jednak będę odpowiednio skoncentrowana, to osiągnę korzystny wynik - dodała Polka

Iga Świątek i Marketa Vondrousova w WTA Finals zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała oba poprzednie spotkania. Najpierw pokonała Czeszkę 6:1, 6:2 na drodze do sensacyjnego triumfu w Roland Garros 2020. Iga Świątek miała wtedy 19 lat, a Vondrousova przystępowała do paryskiego Szlema jako finalistka poprzedniej edycji. Drugi mecz panie rozegrały w tym sezonie. Iga Świątek po świetnej grze wygrała 7:6, 6:1 w Cincinnati. - W naszym ostatnim meczu udowodniła, że ciężko ją pokonać - stwierdziła teraz Iga Świątek.

Iga Świątek - Vondrousova RELACJA NA ŻYWO WTA Finals 2023

Iga Świątek w WTA Finals walczy o pozycję numer 1 i o ogromne pieniądze. W puli nagród jest 9 milionów dolarów, o aż 4 mln więcej niż w WTA Finals 2021 i 2022. A to oznacza, że zwyciężczyni turnieju singla będzie mogła zarobić ponad 3 mln dolarów (ok. 12,8 mln zł). Tyle zgarnie, jeżeli wygra zawody z kompletem pięciu zwycięstw - trzech w grupie, a potem oczywiście w półfinale i finale. Duże premie tenisistki zgarną już za samo wyjście na kort oraz każdy wygrany mecz.

Iga Świątek - Vondrousova WYNIK NA ŻYWO Relacja live z WTA Finals w Cancun

Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w WTA Finals zostanie rozegrany w poniedziałek 30 października. Początek meczu Świątek - Vondrousova o godzinie 23 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywp z meczu Świątek - Vondrousova w WTA Finals 2023.

Na żywo Iga Świątek - Marketa Vondrousova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marketa Vondrousova w WTA Finals 2023. Początek spotkania o godzinie 23 polskiego czasu

Odśwież relację