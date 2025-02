Iga Świątek na imprezie w Dubaju! Są zdjęcia, Polka postawiła na luz i swobodę

Iga Świątek po występie w Katarze prosto z marszu zaczyna walkę w Dubaju. Wiceliderka rankingu WTA jeszcze nigdy nie wygrała tego turnieju. Najbliżej była dwa lata temu, ale w finale zatrzymała ją Barbora Krejcikova. Rok temu chora i przemęczona Polka doszła do półfinału, w którym uległa Annie Kalinskiej.

Iga Świątek we wtorek rano ok. godz. 9.30 polskiego czasu zagra w 2. rundzie z Wiktorią Azarenką, byłą liderką rankingu WTA. - Mój pierwszy trening tutaj był świetny. Cieszę się, że znów tu zagram, bo mam stąd dobre wspomnienia. Teraz najważniejsze będzie przystosować się szybko do tutejszych warunków - stwierdziła Iga w czasie konferencji prasowej, a zapytana, czy wciąż rozpamiętuje przykrą porażkę z Jeleną Ostapenko w Katarze (3:6, 1:6), odpowiedziała: - W ciągu roku jest wiele okazji, żeby zagrać dobrze i wygrać kolejne turnieje. Chociaż oczekiwania ludzi były duże, ja dobrze wiem, że każdy turniej to inna historia. Tamten się skończył, przegrałem i patrzę już w przyszłość. Przegrywamy mecze w większość tygodni w roku, więc… Jest w porządku.

Iga Świątek na Imprezie Zawodniczek w Dubaju

W poniedziałkowy wieczór Iga Świątek pojawiła się na tradycyjnej Imprezie Zawodniczek. Polka tydzień temu w Dausze na podobnym wydarzeniu zachwyciła czarną sukienką. Teraz postawiła na kreację w stylu bardziej casual. Do dżinsowych spodni założyła elegancką białą rozpiętą pod szyją koszulę. Poniżej zdjęcia.