Iga Świątek - Naomi Osaka Relacja NA ŻYWO z Roland Garros

Odśwież relację

Iga Świątek gra z Naomi Osaką w 2. rundzie Roland Garros. To trzeci mecz Świątek - Osaka. Najpierw było zwycięstwo Japonki z 18-letnią Polką w Toronto w 2019 r. (7:6, 6:4). Ostatnio górą była Iga Świątek (6:4, 6:0) w finale Miami Open 2022. Japonka już w niedzielę pokonała 6:1, 4:6, 7:5 Włoszkę Lucię Bronzetti i czekała na rozstrzygnięcie w meczu Igi Świątek z Leolią Jeanjean. Polka pewnie ograła 6:1, 6:2 Francuzkę i w 2. rundzie będziemy mieli wielki hit. Osaka to była liderka rankingu i czterokrotna mistrzyni Szlemów (wygrała po dwa razy US Open i Australian Open), ale na mączce spisywała się dotąd słabo. W Paryżu najdalej doszła do 3. rundy. - Naomi to wspaniała osoba. Cieszę się, że wróciła i gra tak dobrze - mówiła Iga Świątek.

Świątek - Osaka WYNIK NA ŻYWO Relacja live z Roland Garros 2024

Iga Świątek jest oczywiście faworytką, ale na potężnie serwującą Naomi Osakę trzeba jednak uważać, bo ostatnio gra na kortach ziemnych całkiem dobrze. Zrobiła wyraźne postępy. - Jestem naprawdę podekscytowana. Kiedy byłam w ciąży, często oglądałam jej mecze. I szczerze mówiąc, myślę, że to zaszczyt zagrać z nią we French Open, ponieważ wygrała tu więcej niż raz. To dla mnie bardzo duży zaszczyt i wyzwanie - powiedziała Osaka o meczu ze Świątek.