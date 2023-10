W ostatnich tygodniach przekaz medialny w Polsce zdominowany jest przez zbliżające się wielkimi krokami wybory parlamentarne, a na profilach w mediach społecznościowych wielu gwiazd można zauważyć kolejne apele, aby udać się do urn i 15 października wziąć udział w wyborach i mieć bezpośredni wpływ na to, jak w kolejnych latach będzie wyglądała scena polityczna w naszym kraju. Iga Świątek co prawda przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że na co dzień nie wypowiada się na tematy związane z polityką, jednak tym postanowiła zrobić wyjątek i zwrócić się do swoich fanów na Instagramie.

Iga Świątek zabrała głos przed wyborami. Postanowiła zwrócić się do swoich fanów, mówi o obowiązku

- Wiecie, że nie wypowiadam się na temat polityki ale dziś zrobię wyjątek. Już w najbliższą niedzielę wybory. Uważam, że głosowanie to nasz obywatelski obowiązek i moment naszej decyzyjności, który jest też przywilejem. To wyraz społecznej odpowiedzialności. - napisała krótko na Instagram Stories najlepsza polska tenisistka, zachęcając swoich fanów do tego, aby w niedzielę 15 października udali się oni do urn.

Iga Świątek nie miała zamiaru siedzieć cicho przed wyborami! Złamała swoją zasadę. Tuż przed ciszą wyborczą wystosowała ważny apel

Zajmujące obecnie 2. miejsce w rankingu WTA Świątek postanowiła na dwa dni przed wyborami złamać swoją zasadę i opublikować relację odnoszącą się do polityki wieńcząc swój wpis krótkim zdaniem, że ona również wybiera się do urny i zachęca do tego wszystkich fanów, którzy ukończyli już 18 lat i mogą oddać głos w wyborach.

