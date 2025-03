Czy Iga Świątek zagra w reprezentacji Polski w turnieju BJK Cup w Radomiu? Na razie nie ma jej w składzie. Drużyna prowadzona przez kapitana reprezentacji Dawida Celta w Radomskim Centrum Sportu Polki rozegra dwa mecze. W czwartek 10 kwietnia zmierzy się ze Szwajcarkami, a następnego dnia z Ukrainkami. Trzydniową imprezę zakończy w sobotę spotkanie Szwajcaria - Ukraina.

Iga Świątek nie zagra w BJK Cup w Radomiu?

- Przed nami duże wydarzenie tenisowe i spodziewamy się, ze do Radomia przyjedzie kilka zawodniczek światowego formatu - powiedział w komunikacie Polskiego Związku Tenisowego prezes Dariusz Łukaszewski. - W zgłoszonym oficjalnym składzie polskiej drużyny znalazły się na razie cztery zawodniczki, które mają duże doświadczenie w grze w reprezentacji narodowej oraz występy w Billie Jean King Cup Finals w ostatnich trzech sezonach. Ale nie jest to ostateczny skład na turniej kwalifikacyjny w Radomiu do BJK Cup Finals w Shenzen. Nazwisko piątej tenisistki podamy najpóźniej do 6 kwietnia. Cieszy nas coraz większe zainteresowanie tenisem, także spodziewamy się pełnych trybun – dodał prezes PZT.

Polskie tenisistki w Radomiu zagrają na mączce

Reprezentacja Polski kobiet już po raz drugi zagra w Billie Jean King Cup w Radomiu. W kwietniu 2022 roku nasze tenisistki pokonały Rumunię 4:0, a dwa punkty wywalczyła wtedy w singlu Iga Świątek, kontynuując swoją niesamowitą serię zwycięstw (37 wygranych). Teraz w Radomiu tenisistki zagrają na korcie ziemnym, przygotowanym w takiej samej technologii, jak korty, na których w kolejnym kwietniowym tygodniu rozgrywany będzie halowy turniej WTA 500 w Stuttgarcie.

Iga Świątek na razie nie jest w składzie reprezentacji Polski, ale może się w nim znaleźć. Nazwisko piątej polskiej tenisistki poznamy do 6 kwietnia. Podobnie było ostatnio przed finałami BJK Cup w Maladze. Wtedy też początkowo Igi Świątek nie było w składzie, ale wskoczyła do niego już przed turniejem i poprowadziła nasz zespół do półfinału. Teraz nasza najlepsza tenisistka decyzję podejmie pewnie po turniejach w Indian Wells i w Miami.

