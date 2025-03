Iga Świątek przez drabinkę turnieju w Indian Wells przetacza się na razie jak burza. Broniąca tytułu Polka na drodze do ćwierćfinału w trzech meczach straciła zaledwie 6 gemów. Po zwycięstwach 6:2, 6:0 na Caroline Garcią i 6:0, 6:2 nad Dajaną Jastremską pokonała 6:1, 6:1 Karolinę Muchovą. Przed naszą tenisistką teraz starcie z Qinwen Zheng. To mecz z wieloma podtekstami. To właśnie z Zheng Iga doznała wyjątkowo przykrej porażki w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Poza tym trener Wim Fissette, obecny szkoleniowiec Polki, rozstał się z Chinką w mało przyjemnej atmosferze, zostawiając ją na lodzie. Zheng nie ukrywała pretensji do Belga.

Iga Świątek i Qinwen Zheng w Indian Wells zagrają ze sobą już po raz ósmy. Bilans tej rywalizacji to 6-1 dla Polki, ale ostatnio górą była 22-letnia Chinka. Zheng pokonała Świątek 6:2, 7:5 właśnie w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. - Muszę wyciągnąć wnioski z naszego ostatniego meczu i zobaczyć, jak ona gra teraz, bo minęło trochę czasu od kiedy ze sobą grałyśmy - powiedziała teraz Iga Świątek.

ZOBACZ: Iga Świątek zapytana w USA o atak Elona Muska na Radosława Sikorskiego. Tak wybrnęła

Qinwen Zheng w czasie konferencji prasowej w czasie WTA Finals w Rijadzie wyznała dziennikarzom, że nie interesują ją przyjaźnie z tenisistkami, z którymi na co dzień rywalizuje w tourze. W czasie zorganizowanej przez WTA zabawy zaskoczyła jednak bardzo pozytywnymi słowami o Idze Świątek. Tenisistki na nagranym wideo miały scharakteryzować osobę, której przekazują telefon, aby ta nagrała dalszą cześć filmu. Chinka trafiła właśnie na Polkę. - Przekazuję telefon osobie, która moim zdaniem jest najmądrzejsza w tourze - powiedziała Qinwen Zheng o Idze Świątek.

Słowa Chinki wywołały pozytywną i entuzjastyczną reakcję wśród kibiców. "Jakie miłe słowa Zheng o Idze!", "Qinwen pięknie powiedziała o Idze i miała rację!", "Zheng, bardzo ładnie i dobrze opisałaś Igę!", "Qinwen zawsze dobrze mówiła o Idze. Nie przyjaźni się z innymi zawodniczkami, ale to nie znaczy, że ich nie szanuje!" - komentowali fani na Instagramie.

Kiedy teraz stało się jasne, że Qinwen Zheng znów zagra z Igą Świątek, Chinka tak skomentowała czekające ją starcie z Polką w ćwierćfinale Indian Wells: - Obie na pewno damy z siebie wszystko. Ona wygrała naprawdę łatwo swoje pierwsze trzy mecze tutaj w Indian Wells. Jest w dobrej formie. Tak samo jak ja. Będziemy walczyć. Zobaczymy, co się wydarzy.

Kiedy mecz Igi Świątek z Qinwen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells zostanie rozegrany w czwartek 13 marca 2025. Początek o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

