To, co Wim Fissette zrobił swojej byłej zawodniczce ciągnie się za nim do teraz. Nowy trener Igi Świątek był bezwzględny. Skończyło się wielką zadrą

Od samego poranka 17 października Iga Świątek oraz Wim Fissette znaleźli się na ustach nie tylko niemalże całej Polski, ale również tenisowego świata. Najlepsza polska tenistka oficjalne ogłosiła, że to właśnie belgijski trener zajmie miejsce Tomasza Wiktorowskiego, z którym raszynianka niedawno zakończyła współpracę. Mniej zorientowani na co dzień w świecie tenisa kibice mogli zadawać sobie pytanie, kim właściwie jest Wim Fissette i jakimi sukcesami może się pochwalić. 44-letni szkoleniowiec w tym aspekcie ma akurat powody do dumy, bowiem ze swoimi zawodniczkami aż sześć razy wygrywał Wielkiego Szlema, a w przeszłości prowadził m.in. Naomi Osakę, Victorię Azarenkę, czy Zheng Qinwen. Rozstanie z tą ostatnią do dzisiaj jest jednak sporą rysą na wizerunku Fissette, bowiem mistrzyni olimpijska z Paryża w rozmowie z "tennis.com" nie ukrywała, że sposób zakończenia współpracy przez trenera był dla niej niezwykle bolesny i popłakała się, kiedy usłyszała niespodziewane słowa Belga.

Kim jest Wim Fissette? Iga Świątek ma nowego trenera. Belg prowadził wiele utytułowanych zawodniczek

Fissette rozstał się z Zheng Qinwen w zaskakujących okolicznościach

- Podczas US Open wiedziałam, że miał kontakt z zespołem Osaki. Zaraz po meczu z Sabalenką powiedział mi, że czuje, iż nie ma między nami żadnej chemii. Nigdy wcześniej mi tego nie mówił. Czułam się bardzo dziwnie - zdradziła Chinka ujawniając kulisy zaskakującego rozstania z trenerem. - To było trudne dla na mnie, członków mojego zespołu i mojej rodziny. Płakałam, gdy to usłyszałam. Nie było żadnych kłótni między nami. Uważam, że zakończenie tej współpracy odbyło się w nieetyczny sposób (...) Rozumiem jego decyzję, ale nie oznacza to, że wybaczę mu podjęcie tego kroku - dodała w rozmowie z "tennis.com" jakiś czas temu.

Iga Świątek liczy na doświadczenie nowego trenera

Nasza najlepsza tenisistka bez wątpienia kierowała się doświadczeniem i sukcesami Belga podczas ostatecznego wyboru nowego trenera. Fissette ma w swoim dorobku m.in. Australian Open oraz Wimbledon, których Świątek do tej pory nie udało się wygrać. - (...) Chce dodać, że cieszę się na współprace z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizje, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. - wyznała Polka w swoim wpisie w mediach społecznościowych.