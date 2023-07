Iga Świątek - Noskova Transmisja TV NA ŻYWO Warszawa WTA 250 Gdzie oglądać mecz Świątek -Noskova STREAM ONLINE LIVE 29.07.2023 Na którym programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek - Noskova Transmisja TV NA ŻYWO Warszawa WTA 250 Gdzie oglądać mecz Świątek -Noskova STREAM ONLINE LIVE 29.07.2023

"Cieszę się, że byłam solidna" - powiedziała Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. W czwartek liderka rankingu tenisistek wygrała z Amerykanką Claire Liu 6:2, 6:2.

We wtorek Świątek wygrała z Niginą Abduraimową z Uzbekistanu 6:4, 6:3. Oba spotkania trwały nieco ponad półtorej godziny.

"Jestem zadowolona ze swojego występu. Czuję postęp, zagrałam lepiej niż w pierwszej rundzie. Cieszę się, że byłam solidna, bo przechodzenie z jednego typu nawierzchni nigdy nie jest łatwe" - oceniła Polka, dla której turniej w Warszawie jest pierwszym po rozgrywanym na trawie Wimbledonie.

Świątek z Liu grała już po raz czwarty w karierze i trzeci w tym roku. W dwóch poprzednich meczach Amerykanka wygrała łącznie pięć gemów i spotkanie w stolicy nie różniło się od nich zbytnio.

"Wiedziałam już, co będę czuła na rakiecie. Nie zmieniło to faktu, że mecz był wymagający. Początkowo czułam się zestresowana, ale udało mi się od początku do końca grać intensywnie i to zrobiło różnicę. Rywalka zaczęła popełniać coraz więcej błędów" - powiedziała Świątek.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego bardzo szybko przejęła kontrolę. Od stanu 1:1 wygrała cztery gemy z rzędu, a kilka minut później zamknęła pierwszego seta.

W drugim emocji było równie mało. Rozpędzona Polka wygrywała kolejne gemy i zrobiło się 4:0. 78. w światowym rankingu Liu w tym momencie zaczęła grać nieco lepiej. Zmniejszyła stratę do 2:4, ale na więcej Świątek jej nie pozwoliła.

Jej następną rywalką będzie Linda Noskova. Rozstawiona z numerem ósmym 18-letnia Czeszka pokonała Słowaczkę Viktorię Hruncakovą 6:3, 6:3. Świątek wcześniej z nią nie grała.

"Raz ze sobą trenowałyśmy na trawie, więc ciężko z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Na pewno jest bardzo utalentowana, solidna i nie będzie to łatwy mecz. Wiem, jak to jest jeździć na turnieje, gdy jeszcze nikt na ciebie nie stawia. Muszę być gotowa na intensywną grę i dobry serwis" - podkreśliła.

Pierwotnie mecz Igi Świątek z Noskovą miał mieć miejsce w piątek 28 lipca 2023 roku, jednak został odwolany. Ostatecznie Polka z Czeszką zagra w sobotę 29 lipca 2023 roku. Transmisja za pośrednictwem TVP Sport o godzinie 10 rano. Relacja live na sport.se.pl.