Iga Świątek - Ons Jabeur Transmisja TV WTA Finals Gdzie oglądać mecz Świątek - Jabeur STREAM ONLINE LIVE 3.11.2023

Iga Świątek już dzisiaj zagra Ons Jabeur trzeci i ostatni mecz w fazie grupowej WTA Finals 2023 w Cancun. Po zwycięstwie 6:0, 7:5 nad Coco Gauff Polka ma już awans do półfinału praktycznie w kieszeni, bo potrzebuje zaledwie dwóch wygranych gemów. W przypadku porażki z Ons Jabeur może jednak spaść na drugie miejsce, punkty i premie za każde zwycięstwo też mają znaczenie.

Iga Świątek i Ons Jabeur w WTA Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz siódmy. Bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Polki, która była górą w trzech ostatnich pojedynkach, m.in. w finale US Open 2022 (6:2, 7:6). Ostatnio panie walczyły w Stuttgarcie, a Tunezyjka przy stanie 0:3 poddała mecz z powodu kontuzji łydki.- To na pewno będzie bardzo ciężko mecz - mówi Ons Jabeur przed meczem z Igą Świątek w WTA Finals. - Ona jest bardzo inteligentną osobą i dobrze wie, jak przystosować się do tych warunków. Postaram się cieszyć się tym meczem i grać ze swobodą. Z pewnością nie będzie łatwo, ale postaram się zagrać jak najlepiej - dodała Tunezyjka.

Iga Świątek do awansu potrzebuje dwóch gemów, ale żeby być pewna pierwszego miejsca, musi wygrać z z On Jabeur, która wciąż może ją wyprzedzić w grupie. - Chcę wygrać ten mecz, jak każdy mecz. Koncentruję się na tym, aby zagrać go jak najlepiej - mówi Iga Świątek. - Warto jest w tej fazie grupowej zagrać na wysokim poziomie. Jesteśmy przyzwyczajone, że w turniejach każdy mecz gramy coraz lepiej i je wygrywamy. Nie będę luźniej traktować ostatniego spotkania w naszej grupie, aby nie wypadać z rytmu. Gdybym podeszła inaczej, byłoby to nieprofesjonalne. Nigdy nie wiadomo jaki to może mieć wpływ na późniejsze nastawienie i formę - dodała Polka.

Mecz Iga Świątek - Ons Jabeur w WTA Finals w Cancun zostanie rozegrany w piątek 3 listopada października. Początek meczu Świątek - Jabeur nie przed godziną 24, prawdopodobnie ok. godz. 1-2 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Jabeur z WTA Finals na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ Sport.