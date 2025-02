Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA Doha! Przegrała z nią trzy mecze!

Iga Świątek zacznie walkę w turnieju WTA Doha 2025 w 2. rundzie i zagra z Marią Sakkari. Greczynka w rozgrywanym przy silnymi wietrze meczu męczyła się mocno z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse, ale w trzecim secie rywalka zmagała się z silnym bólem pleców i w końcu poddała spotkanie (przy prowadzeniu Sakkari 4:6, 6:3, 4:0). Tej pojedynek uważnie oglądał trener Igi Świątek Wim Fissette.

Iga Świątek i Maria Sakkari grały ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 3-3. Sakkari to jedyna tenisistka, która pokonała Świątek w Roland Garros w ostatnich latach. Zrobiła to w ćwierćfinale w 2021 r. Polka była jednak górą w trzech ostatnich pojedynkach. Ostatnio rozbiła Sakkari 6:4, 6:0 w finale ubiegłorocznego Indian Wells. Greczynka zajmuje 29. miejsce w rankingu i jest daleko od optymalnej formy.

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 Doha, w którym triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Łatwo jednak nie będzie, bo w Dausze wystąpią największe gwiazdy, razem z Coco Gauff i Aryną Sabalenką, która w poprzednich dwóch edycjach rezygnowała z gry w tym turnieju, odpoczywając po zwycięstwie w Australian Open. Z Top-10 rankingu zabraknie jedynie Madison Keys. Amerykańska mistrzyni Australian Open odpoczywa po triumfie w Melbourne, lecząc kontuzję.

