Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Będzie nią Coco Gauff. Zajmująca 3. miejsce w rankingu WTA Amerykanka pokonała 7:6, 6:1 Chinkę Qinwen Zheng. Iga Świątek awans do półfinału wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:3 nad Madison Keys. Polka poprawiła już wynik z ubiegłego roku, kiedy kontuzja zmusiła ją do poddania meczu przy wyniku 6:2, 6:7, 2:2 w ćwierćfinałowym starciu z Jeleną Rybakiną. Iga Świątek walczy o trzeci triumf w Rzymie, gdzie zawsze czuła się znakomicie. - Uwielbiam ten turniej - podkreślała liderka rankingu WTA.

Iga Świątek i Coco Gauff w Rzymie zagrają ze sobą już po raz jedenasty. Niespełna 23-letnia Polka i 20-letnia Amerykanka bardzo często na siebie wpadają. Bilans tej rywalizacji to 9-1 dla Igi Świątek. Pod koniec poprzedniego sezonu liderka rankingu ograła Gauff 6:2, 6:3 w Pekinie i 7:5, 6:0 w WTA Finals w Cancun. Jeżeli chodzi o mecze na mączce to Iga i Coco grały ze sobą na tej nawierzchni trzy razy. Nasza gwiazda wygrała wszystkie te spotkania - dwa razy w Roland Garros i raz w Rzymie. Atuty Amerykanki to mocny płaski serwis, choć ostatnio ma z nim spore problemy. Poza tym jej silne strony to bekhend i dobre poruszanie się po korcie. Jest bardzo szybka. Iga Świątek w meczach z Coco Gauff często atakuje forhend Amerykanki.

Dla Igi Świątek występ w Rzymie to tradycyjnie próba generalna przed wielkoszlemowym Roland Garros, który zacznie się za niespełna dwa tygodnie. Na kortach w Paryżu Polka będzie bronić tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. Iga Świątek w Rzymie ma szansę wygrać już 21. turniej w karierze w głównym cyklu. Triumfując w Madrycie Polka zrównała się z Agnieszką Radwańską, która w trakcie długiej kariery również wygrała 20 turniejów. Teraz Świątek może wyprzedzić krakowiankę.

Iga Świątek - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie półfinał WTA Rzym

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w czwartek 16 maja 2024 prawdopodobnie o godzinie 15. To wtedy zaplanowano pierwszy półfinał, a Polka i Amerykanka są w górnej części drabinki, która gra wcześniej. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

