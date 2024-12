To on dostarczył Idze Świątek ważne dowody! Teraz kpi z kary dla Polki!

Iga Świątek na nowym nagraniu. Masa komentarzy

Iga Świątek przez pewien czas nie startowała w cyklu WTA pod koniec sezonu. Jak się teraz okazało, miało to związek ze śledztwem w jej sprawie, gdy w jej organizmie wykryto niedozwoloną substancję. Polka mogła później wrócić do rywalizacji, a 28 listopada ujawniła, że ITIA uznała ją niewinną brania dopingu i ukarała jedynie miesięcznym zawieszeniem, które odcierpiała w większości właśnie w czasie wstępnego zawieszenia. Polka postanowiła również zwrócić się bezpośrednio do fanów i wyjaśnić im, jak zakazana substancja dostała się do jej organizmu oraz opowiedziała, jak się czuła przez ten czas. Teraz udostępniła w sieci nowe nagranie – jak trenuje przed nowymi wyzwaniami w nadchodzącym sezonie. Komentarze fanów pokazują, że Polka ma wśród nich wielkie wsparcie.

To on dostarczył Idze Świątek ważne dowody! Teraz kpi z kary dla Polki!

Iga Świątek w ostatnich kilku latach wyrosła na jedną z największych gwiazd światowego tenisa, jednak jej styl bycia i zachowanie na korcie nie wszystkim pasują. Nierzadko większą popularność zdobywają zawodniczki, które wygrywają dużo mniej od niej, ale potrafią lepiej trafić do fanów. Nie znaczy to jednak, że Polka nie ma wiernej rzeszy kibiców, o czym mogliśmy przekonać się właśnie teraz. W tym niewątpliwie trudnym dla niej momencie okazali oni jej wielkie wsparcie, o czym przekonujemy się czytając komentarze pod nagraniem z treningu Igi Świątek na siłowni. „Niezwykła, silna kobieta”, „Czekamy na kolejny sezon!”, „Jazda Iga!”, „Nasza wojowniczka”, „Rób swoje!”, „Hejterzy mogą tylko płakać”, „Iga jesteś wielka” - czytamy w komentarzach, a wpisy pojawiały się nie tylko w języku polskim, ale też angielskim czy hiszpańskim, co pokazuje, że wsparcie dla Polki płynie nie tylko od jej rodaków.

Wymowne słowa trenera Igi Świątek tuż po aferze! Wim Fissette mógł odejść. Szokujące informacje

Iga Świątek została zawieszona na miesiąc! Zakazaną substancję przyjęła w skażonym leku