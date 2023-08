Iga Świątek - Vondrousova Transmisja TV WTA Cincinnati Gdzie oglądać mecz Świątek - Vondrousova STREAM ONLINE LIVE 18.08.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati, a rywalką Polki będzie Marketa Vonrousova. Czeszka po sensacyjnym zwycięstwie na trawie Wimbledonu jest wciąż w wysokiej formie. Awans do ćwierćfinału wywalczyła, ogrywając 7:5, 6:3 Amerykankę Sloane Stephens. Iga Świątek pokonała 3:6, 6:1, 6:1 Chinkę Qinwen Zheng.

Iga Świątek - Vondrousova TV Transmisja NA ŻYWO WTA Cincinnati Iga Świątek Gdzie oglądać mecz

Iga Świątek i Marketa Vondrousova w Cincinnati zagrają ze sobą po raz drugi. - Jej wyniki są coraz lepsze. Oczywiście wygrała Wimbledon, więc na pewno zyskała dzięki temu dużo pewności siebie - mówi o Czeszce Polka. - Mój trener pomoże mi przeanalizować jej grę i przygotować taktykę, bo nigdy nie grałyśmy ze sobą na twardym korcie - dodała Świątek. Pierwszy mecz Polka i Czeszka rozegrały w Roland Garros 2020, w którym nasza tenisistka sprawiła wielką sensację. Na otwarcie rywalizacji z rozgrywanym w październiku paryskim French Open Iga Świątek rozgromiła Vondrousovą, która w poprzedniej edycji Roland Garros doszła do finału, więc była faworytką. Iga Świątek zaskoczyła Czeszkę świetną i dojrzałą grą, a potem rozpędzała się z meczu na mecz, aż do sensacyjnego triumfu, który uczynił z niej wielką gwiazdę.

Iga Świątek - Vondrousova Gdzie oglądać WTA Cincinnati Iga Świątek mecz Transmisja TV

Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału WTA Cincinnati zaapelowała do kibiców. Liderka rankingu stała się celem absurdalnego hejtu internautów. Atakowano również członków jej teamu. Sfrustrowani po niepowodzeniu tenisistki hejterzy wyżywali się w mediach społecznościowych i na różnych forach. - To trochę smutne, gdy widzę, że ludzie, z którymi pracuję i ja tak samo, jesteśmy tak krytycznie oceniani. Chciałabym zachęcić ludzi do większej refleksji i skupienia się na pozytywnych stronach tego, co robimy,. Ilość hejtu i krytyki, jaką ja i mój zespół otrzymujemy nawet po przegraniu seta, jest po prostu śmieszna. Chcę w pewnym sensie zachęcić ludzi do bardziej rozważnego komentowania w Internecie - przemówiła Iga Świątek, a jej cały apel można przeczytać tutaj.

Iga Świątek - Vondrousova STREAM ONLINE LIVE WTA Cincinnati Transmisja ONLINE 18.08.2023

Iga Świątek po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale w Cincinnati. Poprawiła już swój ubiegłoroczny rezultat w tym turnieju i zyska na pewno kolejne punkty w rankingu. W poprzedniej edycji WTA Cinncinnati Polka odpadła w 3. rundzie, przegrywając 3:6, 4:6 z Madison Keys. - Mam nadzieję, że tym razem mój wynik tutaj będzie dużo lepszy niż w poprzednich latach - uśmiechała się. Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą w turnieju w Cincinnati i idzie im znakomicie. Polscy tenisiści awansowali już do ćwierćfinałów. Forma Świątek i Hurkacza cieszy, bo to próba generalna przed US Open. Na kortach w Cincinnati tenisiści walczą o duże pieniądze. To turnieje rangi WTA 1000 i ATP 1000 Masters, więc premie finansowe i pula nagród w Cincinnati są duże. Co ciekawe, premie w turnieju mężczyzn są dużo wyższe niż te w turnieju kobiet.

Iga Świątek Gdzie oglądać mecz dzisiaj WTA Cincinnati Na którym kanale Iga Świątek w TV dzisiaj

Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 18 sierpnia. Początek meczu Świątek - Vondrousova o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Vondrousova w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej