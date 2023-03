Iga Świątek w końcu mogła to powiedzieć. Na takie informacje czekano od dawna. Kibice odetchnęli z ulgą

Indian Wells to jeden z najważniejszych turniejów w kalendarzu tenisowym. Impreza na zachodzie Stanów Zjednoczonych rangą ustępuje jedynie turniejom wielkoszlemowym, co mówi samo za siebie. Dlatego na kortach zobaczymy największe gwiazdy tenisa z Igą Świątek na czele. Reprezentanta Polski przed rokiem wygrała tą prestiżową imprezę i teraz będzie starała się powtórzyć ten sukces. Nie będzie to jednak łatwe zadanie.

Iga Świątek wyzdrowiała. Przekazała ważne informacje o swoim zdrowiu

Bo chętnych na zwycięstwo jest zdecydowanie więcej. Plusem dla Świątek było to, że w pierwszej rundzie turnieju miała wolny los i dostała nieco więcej czasu na przygotowania oraz dojście do siebie. Nie było bowiem tajemnicą, że liderka rankingu WTA od pewnego czasu zmaga się z chorobą. Już w Dubaju widać było, że zdrowie zawodzi naszą mistrzynię, co mogło przełożyć się na jej formę.

Okazuje się jednak, że Świątek najprawdopodobniej wygrała walkę z przeziębieniem i już od soboty powinna być w pełni dyspozycji. Taką informację tenisistka przekazała na konferencji prasowej. - Teraz jest już w porządku. Najgorzej czułam się w Dubaju, gdzie jednak pokazałam, że także w takich sytuacjach potrafię wygrywać - powiedziała Świątek. W drugiej rundzie Indian Wells Polka zmierzy się z Amerykanką Claire Liu.

