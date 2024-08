i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Rusza US Open

Iga Świątek w wydaniu, jakim jeszcze nie była! Wszystko tuż przed US Open. Trudno oderwać wzrok

Iga Świątek szykuje się do kolejnego wielkiego turnieju. Polka rozpoczyna zmagania w kolejnym US Open, który wygrała w 2022 roku. Numer 1 światowego rankingu będzie jedną z faworytek do wielkiej wygranej. Na kortach fani zobaczą ją już w zupełnie nowym wydaniu. Podczas pokazowego meczu Świątek zaprezentowała zupełnie nowy strój, od którego aż ciężko oderwać wzrok.