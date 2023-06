Iga Świątek wraca do gry! Łatwe zwycięstwo na początek przygody z trawiastymi kortami?

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Tatjana Maria

Dla Igi Świątek niedawny turniej French Open z pewnością był niezapomniany. Świetna dyspozycja spowodowała bowiem, że 22-latka po raz trzeci w karierze triumfowała na kortach Rolanda Garrosa, potwierdzając dobitnie, że jest prawdziwą specjalistką od gry na kortach ziemnych. Po tym wspaniałym zwycięstwie, urodzona w Warszawie zawodniczka postawiła na chwilę wyciszenia. Podczas gdy inne zawodniczki rywalizowały w kolejnych zawodach, Iga postawiła na regenerację i spokojny trening. Prędzej czy później musiała jednak wrócić do gry, wielkimi krokami zbliża się bowiem trzeci w tym roku turniej zaliczany do Wielkiego Szlema – Wimbledon. A trzeba podkreślić, że o ile Świątek na „mączce” radzi sobie wręcz wybitnie, o tyle korty trawiaste nigdy szczególnie jej nie leżały. Dobrym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że najlepszym osiągnięciem polskiej zawodniczki na londyńskim turnieju było dojście w 2021 roku do czwartej rundy. W ubiegłym roku jej przygoda zakończyła się natomiast jeszcze wcześniej – w trzeciej rundzie uległa 4:6, 2:6 Francuzce Alize Cornet. Jeśli jednak najlepsza obecnie tenisistka świata chce udowodnić swoją klasę oraz wszechstronność, poprawienie tego rezultatu jest wymagane. Próbę generalną przed Wimbledonem stanowi dla Igi turniej w niemieckim Bad Homburg, gdzie już w poniedziałek – w swoim pierwszym meczu – zmierzy się z reprezentantką gospodarzy, Tatjaną Marią. Zarówno TOTALbet, jak i miażdżąca większość ekspertów tenisowych nie ma wątpliwości, że Iga powinna łatwo poradzić sobie z rywalką. Kurs na jej triumf legalny polski bukmacher ustalił na 1.10, w przypadku wygranej rywalki jest to aż 6.50.

Autor: TOTALbet

Wbrew pozorom doświadczona Niemka wcale nie musi być jednak tak łatwą przeciwniczką, jak wskazywałyby na to kursy bukmacherskie. Blisko 36-letnia tenisistka nie ma na swoim koncie żadnych większych sukcesów, ale nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie najlepiej czuje się właśnie na trawiastych kortach. Tę tezę potwierdzają także jej występy na turniejach Wielkiego Szlema, gdzie jej najlepszym rezultatem jest półfinał Wimbledonu w 2022 roku. Warto przy tym podkreślić, że w żadnych z pozostałych zawodów tej rangi Marii nigdy nie udało się przebrnąć choćby drugiej rundy. Tak było też kilka tygodni temu na kortach Rolanda Garrosa, gdy już w swoim pierwszym spotkaniu sromotnie uległa Brazylijce Beatriz Haddad-Mai (0:6, 1:6). Tej samej, którą w półfinale pokonała Iga Świątek. Skutkiem rychłego pożegnania z French Open była jednak możliwość wcześniejszego powrotu na korty trawiaste. Urodzona w Bad Saulgau zawodniczka najpierw wzięła udział w ITF-e W100 w Surbiton (odpadła w ćwierćfinale), następnie grała także w zawodach rangi WTA w Nottingham oraz Challengerze w Gaibie. W Anglii odpadła w 1/8 finału, we Włoszech udało jej się natomiast dojść aż do finału, przegrywając z Amerykanką Ashlyn Krueger. Teraz doświadczona zawodniczka weźmie udział w turnieju w Bad Homburg, gdzie jej pierwszą rywalką będzie liderka światowego rankingu – Iga Świątek. Nie dziwi zatem, że TOTALbet nie daje jej większych szans na triumf nad 22-latką. Polscy kibice gorąco wierzą, że ich zawodniczka łatwo pokona pierwszą przeszkodę i pewnie zamelduje się w kolejnej rundzie. Pozostaje mieć nadzieję, że tak też w istocie będzie!

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Iga Świąek – 1.10 Tatjana Maria – 6.50

Dokładny wynik:

Świątek 2:0 – 1.33 Świątek 2:1 – 4.15

Maria 2:0 – 12.00 Maria 2:1 – 13.00

Iga Świątek wygra seta:

tak – 1.03 nie – 8.25

Tatjana Maria wygra seta:

tak – 2.81 nie – 1.36

Total – suma gemów:

poniżej 15.5 – 5.60 powyżej 15.5 – 1.11

poniżej 16.5 – 3.60 powyżej 16.5 – 1.25

poniżej 17.5 – 2.56 powyżej 17.5 – 1.45

poniżej 18.5 – 2.03 powyżej 18.5 – 1.70

poniżej 19.5 – 1.73 powyżej 19.5 – 1.99

poniżej 20.5 – 1.54 powyżej 20.5 – 2.33

poniżej 21.5 – 1.43 powyżej 21.5 – 2.64

poniżej 22.5 – 1.33 powyżej 22.5 – 3.05

poniżej 23.5 – 1.28 powyżej 23.5 – 3.37

