Iga Świątek zabrała głos po porażce! To dlatego odpadła z Australian Open!

- Po prostu przestałam się poruszać, a nie ma szans na wygranie meczu, kiedy się nie ruszasz - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek. - Myślę, że to był taki mecz 50 na 50. Może bym go wygrała, gdybym potrafiła wygrywać dzisiaj łatwe punkty swoim serwisem, a ona potrafiła to robić i często wydostawała się w ten sposób z kłopotów. Ja nie serwowałem tak dobrze, więc to mogło zrobić różnicę. Ale mecz od początku był bardzo zacięty. Drugi set był taki, że chciałam o nim po prostu zapomnieć i wrócić do swojej gry. W pierwszym i trzecim secie nie miałam takiej kontroli jak w poprzednich meczach, ale myślę, że grałam dobrze. Ona grała po prostu lepiej. Zrobiłam wszystko, co mogłam i nie powiedziałabym, że zaliczyłam tutaj jakąś wpadkę i że powinnam to wygrać - dodała Iga.