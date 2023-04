Iga Świątek - Zheng TV Transmisja NA ŻYWO WTA Stuttgart Gdzie oglądać mecz Świątek - Zheng STREAM ONLINE LIVE Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj 20.04.2023

Iga Świątek już dzisiaj wraca do gry. Polka zaczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie, a jej pierwsza rywalka to Chinka Qinwen Zheng (nr 25). Iga Świątek grała z Zheng dwa razy. Oba pojedynki wygrała, ale były to zacięte i trzysetowe boje. Przed liderką rankingu trudne zadanie, bo w drabince aż roi się od znakomitych tenisistek, a kilka z nich, jak Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Paula Badosa czy Jelena Rybakina, pokazało, że są w świetnej formie.

Iga Świątek zagra dzisiaj z Qinwen Zheng (nr 25), która może okazać się bardzo groźną rywalką. Polka grała z nią dwa razy, oba pojedynki wygrała, ale były to zacięte i trzysetowe boje. Po raz pierwszy panie walczyły w Roland Garros. Polka w całym turnieju straciła wtedy jednego seta - właśnie z Zheng (6:7, 6:0, 6:2), która w trakcie spotkania doznała kontuzji. Iga i mierząca 178 cm Qinwen potem zagrały w San Diego. Nasza gwiazda wygrała 6:4, 4:6, 6:1. Liderka rankingu zdradziła, że nie oglądała pierwszego mecz Zheng w Stuttgarcie (6:4, 6:4 w Alycią Parks). - Zobaczę, jak będę się czuła na korcie i jestem pewna, że z moim doświadczeniem mogę wiele zdziałać. Z pewnością poprzednie mecze, które rozegrałyśmy, były dość trudne, a gra przeciwko niej to wyzwanie. Dlatego nie przyjmę niczego za pewnik - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek ostatni mecz rozegrała dokładnie miesiąc temu - 18 marca przegrała w półfinale Indian Wells z Jeleną Rybakiną. Potem Polka wycofała się z Miami Open, skupiając się na bolesnej kontuzji żeber. Teraz wraca do rywalizacji w cyklu WTA. W Stuttgarcie rozegra pierwszy w tym roku turniej na mączce. - Czuję się dobrze. Nie jestem już kontuzjowana, i to jest dla mnie najważniejsze - tymi słowami Iga Świątek rozpoczęła konferencję prasową w Stuttgarcie. - Mam wrażenie, że dobrze wykorzystałam ten czas w Warszawie, trochę też odpoczęłam, nie myśląc o tenisie. Nadal wykonywałam wtedy ćwiczenia fizycznie i oczywiście krok po kroku wracałam do pełnych treningów. Myślę, że jestem gotowa - dodała liderka rankingu.

Iga Świątek rok temu wygrała ten niemiecki turniej, zgarniając ok. 440 tys. złotych premii i kluczyki do luksusowego porsche wartego ok. 700 tys. zł. Jeździła nim po korcie już w czasie ceremonii dekoracji. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy właśnie pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 840 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Ostatnio Iga poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu.

Iga Świątek w Stuttgarcie broni tytułu i 470 punktów. I nie ukrywa, że bardzo chciałaby znów wygrać ten turniej. - No jasne! - stwierdziła ze śmiechem Iga. - Myślę, że każda z nas chce wygrać. Ale dla mnie nie ma znaczenia, co wydarzyło się w zeszłym roku, ponieważ to zupełnie inna historia. Na pewno ten tutaj jest wyjątkowy, bo mam naprawdę miłe wspomnienia z zeszłego roku. To pierwszy turniej na mączce, więc na pewno chciałabym dobrze grać, ale wiem też, że mogę być trochę zardzewiała, bo gdy wracasz po kontuzji, zawsze trochę tak jest. Nie mam więc dużych oczekiwań, ale na pewno chcę grać jak najlepszy tenis - dodała w swoim stylu Iga Świątek. - Na pewno początek sezonu był ciężki, ale potem mogłam się zresetować i grać coraz lepiej z każdym turniejem. Mam nadzieję, że będę mogła to kontynuować tutaj - powiedziała dwukrotna mistrzyni Roland Garros.

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie rozegra w czwartek 20 kwietnia. Początek meczu Świątek - Zheng po godzinie 17 (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 12). Transmisja TV z meczu Świątek - Zheng na antenie Canal+ Sport oraz ONLINE w usłudze Canal+ ONLINE. Mecz Świątek - Zheng można oglądać też ZA DARMO na kanale YouTube Canal+ Sport.

Już jutro pierwszy mecz @iga_swiatek w Stuttgarcie! 🎾 Liderka światowego rankingu zacznie od starcia z Qinwen Zheng, które pokażemy Wam na naszym kanale YouTube 😍 #DamyIAsy📺 Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 17:00, a nasze studio wystartuje o 16:00! Oglądajcie w CANAL+… pic.twitter.com/oYX1f6l6i6— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 19, 2023