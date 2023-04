Iga Świątek - Qinwen Zheng RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Stuttgart Iga Świątek - Zheng NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 20.04.2023

Na żywo Iga Świątek - Qinwen Zheng Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Qinwen Zheng w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie. Początek spotkania po godzinie 17

Odśwież relację

Iga Świątek - Qinwen Zheng RELACJA NA ŻYWO WTA Stuttgart Iga Świątek mecz NA ŻYWO dzisiaj

Iga Świątek meczem z Chinką Qinwen Zheng (nr 25) rozpoczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka wraca do gry po ponad miesiąc przerwy. Leczyła w tym czasie kontuzję żeber wywołaną przewlekłym kaszlem. Iga Świątek w Stuttgarcie rozegra pierwszy w tym roku turniej na mączce. Przed naszą gwiazdą trudne zadanie, bo w drabince aż roi się od znakomitych tenisistek. Już Chinka Qinwen Zheng (nr 25) może okazać się bardzo groźną rywalką. Iga Świątek grała z nią dwa razy, oba pojedynki wygrała, ale były to zacięte i trzysetowe boje.

Iga Świątek - Zheng NA ŻYWO WTA Stuttgart Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj LIVE 20.04.2023

Iga Świątek i Qinwen Zheng po raz pierwszy walczyły ze sobą w Roland Garros 2022. Polka w całym turnieju straciła wtedy jednego seta - właśnie z Zheng (6:7, 6:0, 6:2), która w trakcie spotkania doznała kontuzji. - Iga Świątek była wtedy liderką rankingu, a ja pojawiłam się znikąd i po raz pierwszy walczyłam na tak dużym stadionie. To było cenne doświadczenie - wspomina ten mecz Chinka. Iga i mierząca 178 cm Qinwen Zheng potem zagrały w San Diego. Nasza gwiazda wygrała 6:4, 4:6, 6:1. Liderka rankingu zdradziła, że nie oglądała pierwszego mecz Zheng w Stuttgarcie (6:4, 6:4 w Alycią Parks). - Z pewnością poprzednie mecze, które rozegrałyśmy, były dość trudne, a gra przeciwko niej to wyzwanie. Dlatego nie przyjmę niczego za pewnik - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek - Qinwen Zheng WYNIK NA ŻYWO RELACJA LIVE z WTA Stuttgart

Iga Świątek dzisiaj rozegra pierwszy mecz po ponad miesiącu przerwy. Czy utalentowana i groźna 20-letnia Chinka Qinwen Zheng (nr 25) sprawi Polce problemy, wykorzystując jej brak rytmu meczowego? - Czuję się dobrze. Nie jestem już kontuzjowana, i to jest dla mnie najważniejsze - powiedziała Iga. - Myślę, że dobrze wykorzystałam czas spędzony w Warszawie, trochę też odpoczęłam, nie myśląc o tenisie. To pierwszy turniej na mączce, więc na pewno chciałabym dobrze zagrać, ale wiem też, że mogę być nieco zardzewiała, bo gdy wracasz po kontuzji, zawsze tak jest. Myślę, że jestem gotowa, ale zobaczymy co wydarzy się na korcie. Gdy byłam młodsza, zawsze szybko wracałem do dobrej formy po wyleczeniu kontuzji - dodała Świątek.

WTA Stuttgart: Iga Świątek - Qinwen Zheng RELACJA NA ŻYWO WYNIK LIVE ONLINE

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie rozegra w czwartek 20 kwietnia (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 12). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Iga Świątek - Qinwen Zheng