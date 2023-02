i Autor: AP Iga Świątek zwróciła się do swojego ojca! Nie obyło się bez małej wpadki, zobaczyli to wszyscy [WIDEO]

Iga Świątek zwróciła się do swojego ojca! Nie obyło się bez małej wpadki, zobaczyli to wszyscy [WIDEO]

Natchniona Iga Świątek zlała kolejną rywalkę, awansując do finału turnieju WTA w Dubaju. Po zwycięstwie 6:4, 6:2 nad Amerykanką Coco Gauff szczęśliwa Polka na oczach całego świata zwróciła się do swojego ojca, Tomasza Świątka. Nie obyło się bez małej wpadki. Liderka rankingu złapała flamaster i postanowiła napisać ważne słowa na ekranie kamery. Co napisała Iga Świątek po awansie do finału turnieju WTA w Dubaju? Zobaczcie WIDEO.