Ile Novak Djoković zarobił w całej karierze? Zarobki Djokovicia na korcie to jakiś kosmos!

Novak Djoković już na początku walki w ATP Finals 2023 zapewnił sobie po raz kolejny pozycję numer 1 na koniec sezonu. To kolejny sukces w niesamowitej karierze 36-letniego Serba. Tenisista z Belgradu długo ścigał się z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem o miano najwybitniejszego gracza w historii. Teraz to on jest samodzielnym liderem jeżeli chodzi o liczbę wygranych Szlemów (24). Zarobił też w najwięcej pieniędzy w tenisowych turniejach. W sumie z nagród pieniężnych Novak Djoković uzbierał już ponad 176,2 mln dolarów, dokładnie 176 231 831 dol. I to jeszcze przed startem ATP Finals 2023 w Turynie. A do tego dochodzą przecież wpływy z kontraktów reklamowych, dzięki którym serbski gwiazdor też zarabia prawdziwą fortunę.

Novak Djoković ZAROBKI Ile zarobił Djoković w całej karierze?

Novak Djoković zarabia bardzo dużo, ale dużo też rozdaje potrzebującym. Jelena Djoković, żona serbskiego tenisisty, prowadzi fundację charytatywną. "Djoko" wspiera rozwój młodych tenisistów, często przekazuje bardzo duże kwoty na inne ważne cele, a w szczytowym momencie pandemii zachwycił, przelewając okrągły milion euro na służbę zdrowia walczącą w Bergamo ze zbierającym straszne żniwo w 2020 r. Covidem.

Novak Djoković zarobił na korcie 176,23 mln dolarów, co daje mu pierwsze miejsce na finansowej liście wszech czasów ATP. Kolejne pozycje zajmują jego dwaj wielcy rywale. Rafael Nadal z turniejowych premii uzbierał w sumie 134,64 mln dolarów, a Roger Federer - 130,59 mln dol.