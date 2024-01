i Autor: AP Jan Zielinski i Su-Wei Hsieh wygrali turniej miksta Australian Open! Wielki sukces i duża premia!

Australian Open 2024

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh wygrali turniej miksta Australian Open! Wielki sukces i duża premia!

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh wygrali Australian Open! W finale turnieju miksta Polak i Tajwanka pokonali 6:7(5), 6:4, 11-9 Amerykankę Desirae Krawczyk i Brytyjczyka Neala Skupskiego, parę z polskimi korzeniami. Po przegranym pierwszym secie Zieliński i Hsieh w drugiej partii przegrywali już 2:4, ale odrobili straty, doprowadzając do super tie-breaka. W decydującej rozgrywce obronili piłkę meczową! Premia dla zwycięzców Australian Open w mikście to 165 tysięcy dolarów australijskich czyli ok. 439 tysięcy złotych (do podziału).