US Open 2024

Jannik Sinner i Taylor Fritz zagrają w finale US Open! Włoski lider rankingu ATP po raz pierwszy w karierze awansował do finału nowojorskiego, pokonując w półfinale 7:5, 7:6(3), 6:2 Brytyjczyka Jacka Drapera. Amerykanin Fritz w drugim półfinale ograł w pięciu setach 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 swojego rodaka Francesa Tiafoe i jest pierwszym tenisistą z USA od 2006 r., który zagra w finale US Open.