Już nie tylko Radwańska. Nie do wiary, co wyprawia Iga Świątek. Kosmos!

Iga Świątek po półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze i bolesnej porażce z Jeleną Ostapenko szybko doszła do siebie. W imprezie tej samej rangi w Dubaju jest już w ćwierćfinale po zwycięstwach we wtorek z Wiktorią Azarenką (6:0, 6:2) i w środę z Dajaną Jastremską (7:5, 6:0). Polka zgotowała rywalkom dwa kolejne "bajgle", a w czwartek czeka ją twardy ćwierćfinałowy bój z utalentowaną 17-letnią Mirrą Andriejewą. Już przed tym meczem Świątek może się jednak pochwalić kolejnym wspaniałym osiągnięciem.

Ćwierćfinał w Dubaju to 20. taki wynik raszynianki w turniejach WTA 1000 w karierze. Do osiągnięcia tej bariery potrzebowała jedynie 33 występów, a od wprowadzenia tego formatu w 2009 r. tylko dwie tenisistki poradziły sobie lepiej. Były to Serena Williams (26 turniejów) i Maria Szarapowa (29), które były wtedy w szczytowej formie. Świątek wyrównała z kolei bilans Agnieszki Radwańskiej, która również osiągnęła 20 ćwierćfinałów "tysięczników" w 33 występach.

"Pamiętajmy, że kiedy wprowadzili ten format w 2009 r., Serena była już na szczycie. Pierwszy występ Igi w turnieju WTA 1000 miał miejsce, kiedy była dzieckiem na 65. miejscu na świecie. To naprawdę kosmos" - komentowali wyczyn wiceliderki rankingu WTA zachwyceni fani. Pierwszy raz w imprezie tej rangi Świątek grała w 2019 r. jako 18-latka. Teraz jeszcze przed 24. urodzinami jest już pięciokrotną mistrzynią wielkoszlemową.

W czwartek najlepszą polską tenisistkę czeka ćwierćfinał w Dubaju z Andriejewą. Będzie to ich drugie starcie, a to pierwsze w Cincinnati pół roku temu było naprawdę zacięte. Świątek wygrała w trzech setach 4:6, 6:3, 7:5.

