Kiedy gra Hurkacz 3. runda Wimbledon Z kim gra Hurkacz kolejny mecz kiedy kolejny mecz rywal w 3. rundzie

Hubert Hurkacz jest już w 3. rundzie Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Brytyjczykiem Janem Choinskim. Polak w trzecim secie musiał bronić piłek setowych, ale poradził sobie doskonale. Hubert Hurkacz mecz w 3. rundzie Wimbledonu zagra w piątek 7 lipca 2023. Tak przynajmniej wynika z terminarza, ale z powodu opóźnień to może się zmienić. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz w meczu z Janem Choinskim znów doskonale serwował i kontrolował przebieg rywalizacji. Problemy pojawiły się w końcówce trzeciego seta. Polak bronił piłek setowych, ale zdołał opanować sytuację. Z kim gra Hurkacz w 3. rundzie Wimbledonu. Rywalem wrocławianina będzie Lorenzo Musetti (Włochy), który ograł 6:4, 6:3, 6:1 Hiszpana Jaume Munara.

Hubert Hurkacz to były półfinalista Wimbledonu i wierzy, że na londyńskiej trawie wróci na zwycięską ścieżkę i odbuduje pewność siebie oraz formę. - Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia. Czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

Hubert Hurkacz mecz w 3. rundzie Wimbledonu ma zagrać w piątek 7 lipca 2023. Rywalem Polaka będzie Włoch Lorenzo Musetti. Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.