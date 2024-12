FC Barcelona - Leganes RELACJA NA ŻYWO: Szok w pierwszych minutach meczu! Barca musi gonić [WYNIK LIVE]

To jego muza?

FC Barcelona - Leganes 0:1

Bramki: S. Gonzalez (4')

Kartki:

Barcelona: Pena - Kounde, Eric Garcia, I. Martinez, Balde - Olmo, Casado, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Leganes: Dmitrović - Altimira, Saenz, Sergio Gonzalez, J. Hernandez - Tapia, Neyou - Munir El Haddadi, Cisse, O. Rodriguez - de la Fuente

Na żywo FC Barcelona - Leganes 9' Szalona interwencja Peny praktycznie na środku boiska! Na jego szczęście skutecznie zagrał piłkę głową. 8' Leganes się nie zatrzymuje, znowu przedarło się w pole karne Barcy i było groźnie, ale tym razem bez choćby strzalu. 4' GOOOOOOL! Co się odwlecze, to nie uciecze! Leganes wykorzystało rzut rożny po zmarnowanej sytuacji Munira, niepilnowany Gonzalez pokonał Penę główką. 3' Leganes już powinno prowadzić! Jedno wysokie podanie za linię obrony sprawiło, że Munir stanął oko w oko z Peną, ale były piłkarz Barcelony zbyt długo zwlekał ze strzałem i przegrał pojedynek z bramkarzem. 1' Zaczynamy mecz! Barcelona przy piłce. Lamine Yamal odebrał przed meczem nagrodę "Golden Boy" dla najlepszego piłkarza U-21 na świecie. Piłkarze obu drużyn wyszli już z tunelu na murawę! Stawka tego meczu urosła po tym, jak Atletico wygrało dzisiaj z Getafe (1:0). Zespół z Madrytu zrównał się punktami z Barceloną, a przed tymi klubami bezpośredni mecz już za tydzień. Już za chwilę początek meczu! Przed meczem spekulowano, czy Robert Lewandowski na pewno znajdzie się w pierwszym składzie, ale Hansi Flick nie dokonał w nim wielu zmian: 🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaLeganés pic.twitter.com/sTtDNLUN3M — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2024 Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Leganes w ramach 17. kolejki La Liga! Początek o godzinie 21:00.

FC Barcelona przystępuje do meczu z Leganes po cennym zwycięstwie 3:2 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, ale to w rodzimych rozgrywkach miała ostatnio większe problemy. W pięciu ostatnich meczach La Liga odniosła tylko jedno zwycięstwo i straciła całą przewagę nad Realem i Atletico Madryt. Przed tygodniem w samej końcówce wypuściła trzy punkty w wyjazdowym meczu z Betisem i przed własną publicznością nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Zwłaszcza, że w sobotę Real Madryt nie wykorzystał szansy na przeskoczenie Barcelony i jedynie zremisował 3:3 z Rayo Vallecano. W niedzielę "Blaugrana" może więc znowu odskoczyć odwiecznemu rywalowi, a pomóc ma w tym m.in. Robert Lewandowski.

FC Barcelona - Leganes na żywo relacja live. Wynik meczu La Liga dzisiaj

W siedemnastu dotychczasowych meczach ligowych polski napastnik Barcelony strzelił już 16 goli. Mecz z Leganes wydaje się znakomitą okazją, aby poprawić ten dorobek. Niedzielny rywal drużyny Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli i zapewne do końca sezonu będzie uwikłany w walce o utrzymanie. Przed starciem z Barceloną traci do lidera La Liga aż 23 punkty, jednak piłka nożna wielokrotnie pokazywała, że wszystko jest w niej możliwe. Do ostatniego gwizdka Leganes powalczy o niespodziankę na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, a mecz rozpocznie się już o 21:00!