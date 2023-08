Kiedy gra Hurkacz Ćwierćfinał ATP Cincinnati Hurkacz - Popyrin O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz 1/4 finału

Co za widowisko w wykonaniu Huberta Hurkacza! Polak pewnie pokonał Stefanosa Tsitsipasa, w tle zwycięstwa piękne zagrania

Hubert Hurkacz zagra w ćwierćfinale turnieju ATP w Cincinnati, do którego awansowała po zwycięstwie nad Stefanosem Tsitsipasem. Faworytem był zajmujący 4. miejsce w rankignu ATP Grek, ale Polak znów pokazał, że jego forma idzie w górę, co cieszy przed zbliżającym się US Open. Rywalem Hurkacza w ćwierćfinale będzie Alexei Popyrin. Mecz Hurkacz - Popyrin w 1/4 finału turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 18 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Alexei Popyrin w Cincinnati zagrają ze sobą po raz trzeci. Dwa poprzednie mecze wygrał Polak, który pokonała Australijczyka dwa razy w Indian Wells, kolejno 6:1, 7:5 w 2021 r. i 6:1, 7:5 w 2023 r. Popyrin odpadł w Cininnati w kwalifikacjach, ale jako lucky loser wskoczył do głównej drabinki. I wykorzystał szansę. Awans do ćwierćfinału wywalczył, pokonując 6:2, 1:6, 6:3 Fina Emila Ruusuvoriego. Popyrin w rankingu zajmuje 58. miejsce.

Hubert Hurkacz walczy w Cincinnati i widać, że łapie formie. Wcześniej Polak zagrał w Toronto, gdzie odpadł w 3. rundzie po kapitalnym i szalonym meczu z Carlosem Alcarazem, hiszpańskim liderem rankingu ATP. Hurkacz przed pierwszym meczem w Cincy trenował już m.in. z Novakiem Djokoviciem. I wyszło mu to na dobre. Wrocławianin kilka dni temu spadł z 17 na 20. miejsce w rankingu ATP. Tak nisko nie był od maja 2021 r. W Toronto bronił bardzo dużo punktów za ubiegłoroczny finał w Montrealu. Dlatego po porażce z Alcarazem stało się jasne, że czeka go kolejny spadek. Rok temu Hurkacz odpadł w Cincinnati już po pierwszym meczu. Zaczynał wtedy od 2. rundy uległ 6:7, 7:6, 2:6 Amerykaninowi Johnowi Isnerowi.

Mecz Hubert Hurkacz - Alexeit Popyrin w ćwierćfinale turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 17 sierpnia 2023 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Popyrin w Cincinnati. Transmisje TV z turnieju ATP w Cincinnati na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.